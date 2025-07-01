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Курс рубля к юаню на Московской бирже незначительно снизился

Курс рубля к юаню на Московской бирже незначительно снизился - 01.07.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Московской бирже незначительно снизился

Рубль к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника продемонстрировал небольшое снижение, следует из данных площадки. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T22:18+0300

2025-07-01T22:18+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника продемонстрировал небольшое снижение, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию - до 10,94 рубля. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дорожал на 0,72%, до 67,22 доллара за баррель. Рубль немного сдает Юань вырос на 0,17%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 10,9-10,98 рубля. "Во вторник наблюдалась небольшая восходящая коррекция инвалют: курс юаня на бирже приближался к отметке 10,97, а доллара на межбанке – к 78,5 рубля. Данная динамика является ожидаемой после завершения налогового периода. Вероятность более значительного роста валютных курсов невелика, так как рубль поддерживается позитивными геополитическими сигналами и увеличенным интересом к рублевым облигациям", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Индекс гособлигаций RGBI продолжает демонстрировать рост, достигнув сегодня 115,7 пункта, кроме того, спрос на валюту со стороны импортеров остается сдержанным, что обусловлено высокими процентными ставками по кредитам и невысокой потребительской активностью, добавил он. Вероятно, банки и крупные инвесторы ищут точку равновесия для курсов, пока внешний фон спокоен, отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Официальные данные от ЦБ показали ослабление российской валюты к евро, но умеренное укрепление к доллару. Негативную динамику рубль показывал на фоне окончательного завершения налогового периода, в рамках чего продажи валюты экспортерами могли снизиться относительно понедельника", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы Григорьев считает, что в среду курс может остаться у верхней границы диапазона 10,80-11 рублей в ожидании анонса объемов июльских операций с валютой по бюджетному правилу, который должен состояться в четверг. Ориентиры Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящие торги: 77–79, 91–93 и 10,8–11,3 рубля соответственно. В середине недели юань будет в диапазоне 10,8-11,1 рубля, курс доллара – в рамках 78-79 рублей, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

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общество , "бкс мир инвестиций", rgbi, ук альфа-капитал