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Мировые цены на нефть замедлили рост - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть замедлили рост
Мировые цены на нефть замедлили рост - 01.07.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть замедлили рост
Мировые цены на нефть во вторник вечером замедлили рост, свидетельствуют данные торгов. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T18:45+0300
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экономика
общество
сша
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером замедлили рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.24 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,28% - до 66,9 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 65,41 доллара. По итогам прошедшего квартала нефть обеих марок подешевела на 9-11%, инвесторы следили за изменениями торговой политики США, а также за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. На этой неделе трейдеры находятся в ожидании намеченной на воскресенье встречи восьми стран ОПЕК+, у которых есть добровольные ограничения добычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что восьмерка "добровольцев" намерена рассмотреть возможность еще одного увеличения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе. Рынки также ожидают в среду статистики по запасам в США. Согласно прогнозу, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 27 июня снизились на 2,3 миллиона баррелей после падения на 5,8 миллиона неделей ранее, что может стать шестой неделей снижения запасов подряд.
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ближний восток
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общество , сша, ближний восток, саудовская аравия, опек
Экономика, Общество , США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК
18:45 01.07.2025
 
Мировые цены на нефть замедлили рост

Цена нефти марки Brent снизилась до 66,9 доллара за баррель

© РИА Новости#Добыча нефти
#Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером замедлили рост, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.24 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,28% - до 66,9 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 65,41 доллара.
По итогам прошедшего квартала нефть обеих марок подешевела на 9-11%, инвесторы следили за изменениями торговой политики США, а также за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке.
На этой неделе трейдеры находятся в ожидании намеченной на воскресенье встречи восьми стран ОПЕК+, у которых есть добровольные ограничения добычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что восьмерка "добровольцев" намерена рассмотреть возможность еще одного увеличения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе.
Рынки также ожидают в среду статистики по запасам в США. Согласно прогнозу, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 27 июня снизились на 2,3 миллиона баррелей после падения на 5,8 миллиона неделей ранее, что может стать шестой неделей снижения запасов подряд.
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
США надеются на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая
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ЭкономикаОбществоСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОПЕК
 
 
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