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Более 11 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Более 11 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты
Более 11 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты - 01.07.2025, ПРАЙМ
Более 11 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты
Самозапрет на кредиты с начала работы сервиса установили 11,67 миллиона россиян, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T10:48+0300
2025-07-01T10:48+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Самозапрет на кредиты с начала работы сервиса установили 11,67 миллиона россиян, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. "По данным ОКБ за четыре месяца работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 12,72 миллиона заявлений и 595 тысяч заявлений на его снятие, то есть было отменено 4,7% ранее установленных ограничений на получение кредита. На сегодняшний день самозапрет установлен у 11,67 миллиона россиян", - говорится в сообщении. Отмечается, что по-прежнему подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 11,57 миллиона заявок поданы на установку этого типа запрета (91% от общего количества заявок). На запрет онлайн-выдач в банках и онлайн-выдач в МФО было подано 535,8 тысячи заявок (4,21%). На полный запрет выдач в МФО - 203,6 тысячи заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках - 180,7 тысячи заявок (1,42%). Остальные 1,76% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета. Согласно данным ОКБ, лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили 1,23 миллиона заявлений на установку самозапрета. На снятие запрета было направлено 37 тысяч заявлений. Также сообщается, что в топ-5 регионов по количеству направленных на установку самозапрета заявлений вошли Московская область - 853 тысячи заявлений, Санкт-Петербург - 585 тысяч заявлений, Башкортостан - 436 тысяч заявлений, Свердловская область - 394 тысячи заявлений.
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банки, финансы, бизнес
Экономика, Банки, Финансы, Бизнес
10:48 01.07.2025
 
Более 11 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

ОКБ: самозапрет на кредиты установили 11,67 миллиона россиян

© fotolia.com / Shawn HempelРасчет на калькуляторе
Расчет на калькуляторе - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© fotolia.com / Shawn Hempel
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Самозапрет на кредиты с начала работы сервиса установили 11,67 миллиона россиян, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
"По данным ОКБ за четыре месяца работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 12,72 миллиона заявлений и 595 тысяч заявлений на его снятие, то есть было отменено 4,7% ранее установленных ограничений на получение кредита. На сегодняшний день самозапрет установлен у 11,67 миллиона россиян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по-прежнему подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 11,57 миллиона заявок поданы на установку этого типа запрета (91% от общего количества заявок). На запрет онлайн-выдач в банках и онлайн-выдач в МФО было подано 535,8 тысячи заявок (4,21%). На полный запрет выдач в МФО - 203,6 тысячи заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках - 180,7 тысячи заявок (1,42%). Остальные 1,76% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета.
Согласно данным ОКБ, лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили 1,23 миллиона заявлений на установку самозапрета. На снятие запрета было направлено 37 тысяч заявлений.
Также сообщается, что в топ-5 регионов по количеству направленных на установку самозапрета заявлений вошли Московская область - 853 тысячи заявлений, Санкт-Петербург - 585 тысяч заявлений, Башкортостан - 436 тысяч заявлений, Свердловская область - 394 тысячи заявлений.
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Стало известно, сколько россиян уже установили самозапрет на кредиты
19 июня, 15:17
 
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