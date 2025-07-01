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Более 11 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Более 11 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты - 01.07.2025, ПРАЙМ

Более 11 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредиты с начала работы сервиса установили 11,67 миллиона россиян, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T10:48+0300

2025-07-01T10:48+0300

2025-07-01T10:48+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Самозапрет на кредиты с начала работы сервиса установили 11,67 миллиона россиян, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. "По данным ОКБ за четыре месяца работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 12,72 миллиона заявлений и 595 тысяч заявлений на его снятие, то есть было отменено 4,7% ранее установленных ограничений на получение кредита. На сегодняшний день самозапрет установлен у 11,67 миллиона россиян", - говорится в сообщении. Отмечается, что по-прежнему подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 11,57 миллиона заявок поданы на установку этого типа запрета (91% от общего количества заявок). На запрет онлайн-выдач в банках и онлайн-выдач в МФО было подано 535,8 тысячи заявок (4,21%). На полный запрет выдач в МФО - 203,6 тысячи заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках - 180,7 тысячи заявок (1,42%). Остальные 1,76% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета. Согласно данным ОКБ, лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили 1,23 миллиона заявлений на установку самозапрета. На снятие запрета было направлено 37 тысяч заявлений. Также сообщается, что в топ-5 регионов по количеству направленных на установку самозапрета заявлений вошли Московская область - 853 тысячи заявлений, Санкт-Петербург - 585 тысяч заявлений, Башкортостан - 436 тысяч заявлений, Свердловская область - 394 тысячи заявлений.

https://1prime.ru/20250619/samozapret-858674183.html

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