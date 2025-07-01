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В ОПЕК рассказали, как обеспечить мир доступной и надежной энергией

В ОПЕК рассказали, как обеспечить мир доступной и надежной энергией - 01.07.2025, ПРАЙМ

В ОПЕК рассказали, как обеспечить мир доступной и надежной энергией

Чтобы обеспечить мир доступной и надежной энергией, необходимы регулярные и стабильные инвестиции, заявили РИА Новости в пресс-службе ОПЕК в преддверии девятого | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T09:18+0300

2025-07-01T09:18+0300

2025-07-01T09:18+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Чтобы обеспечить мир доступной и надежной энергией, необходимы регулярные и стабильные инвестиции, заявили РИА Новости в пресс-службе ОПЕК в преддверии девятого Международного семинара ОПЕК. "Для обеспечения доступной и надежной энергии для всех необходимы регулярные и устойчивые инвестиции", - сказали в организации. В ОПЕК отметили, что Семинар будет способствовать диалогу между лидерами отрасли и экспертами по этому важному вопросу, а также обсуждению того, как заинтересованные стороны могут обеспечить своевременное осуществление вложений. Мероприятие пройдет 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером Семинара.

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вена, австрия, опек