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Опрос показал, сколько россиян получили прибавку к зарплате
Опрос показал, сколько россиян получили прибавку к зарплате - 01.07.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян получили прибавку к зарплате
Практически пятая часть (19%) жителей России получила прибавку к заработной плате по итогам первого полугодия 2025, доходы большинства из них (59%) выросли на... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T02:31+0300
2025-07-01T02:31+0300
2025-07-01T02:31+0300
экономика
общество
россия
работа.ру
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Практически пятая часть (19%) жителей России получила прибавку к заработной плате по итогам первого полугодия 2025, доходы большинства из них (59%) выросли на 10%, следует из исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В первом полугодии 2025 года 6% респондентов получили повышение как в должности, так и в зарплате. В то же время 19% участников опроса отметили, что им удалось увеличить только зарплату, а 1% получили повышение в должности", - говорится в данных.
Согласно опросу, доход 59% из числа получивших прибавку к зарплате увеличился на 10%. 17% получили увеличение на 20%, 11% — на 30%, 9% — от 30 до 50%, а 4% - более чем на 50%.
"Привлечение новых сотрудников становится дороже и сложнее, поэтому бизнес все больше делает акцент на сохранение имеющихся кадров. Работодатели используют разнообразные подходы: чаще повышают сотрудников, расширяют возрастной диапазон соискателей, пересматривают требования к опыту, вкладывают больше средств в обучение и рассматривают кандидатов из смежных профессий", - прокомментировал данные исследования заместитель генерального директора "Работа.ру" Александр Ветерков.
По его данным, примерно пятая часть российских работодателей (21%) повысила сотрудникам зарплату или должность.
В исследовании, которое проводилось с 16 по 18 июля, поучаствовали более 3,2 тысячи человек из всех регионов России.
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общество , россия, работа.ру
Экономика, Общество , РОССИЯ, Работа.ру
Опрос показал, сколько россиян получили прибавку к зарплате
"Работа.ру": почти пятая часть россиян получила прибавку к зарплате
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Практически пятая часть (19%) жителей России получила прибавку к заработной плате по итогам первого полугодия 2025, доходы большинства из них (59%) выросли на 10%, следует из исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В первом полугодии 2025 года 6% респондентов получили повышение как в должности, так и в зарплате. В то же время 19% участников опроса отметили, что им удалось увеличить только зарплату, а 1% получили повышение в должности", - говорится в данных.
Согласно опросу, доход 59% из числа получивших прибавку к зарплате увеличился на 10%. 17% получили увеличение на 20%, 11% — на 30%, 9% — от 30 до 50%, а 4% - более чем на 50%.
"Привлечение новых сотрудников становится дороже и сложнее, поэтому бизнес все больше делает акцент на сохранение имеющихся кадров. Работодатели используют разнообразные подходы: чаще повышают сотрудников, расширяют возрастной диапазон соискателей, пересматривают требования к опыту, вкладывают больше средств в обучение и рассматривают кандидатов из смежных профессий", - прокомментировал данные исследования заместитель генерального директора "Работа.ру" Александр Ветерков.
По его данным, примерно пятая часть российских работодателей (21%) повысила сотрудникам зарплату или должность.
В исследовании, которое проводилось с 16 по 18 июля, поучаствовали более 3,2 тысячи человек из всех регионов России.