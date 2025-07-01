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Опрос показал, сколько россиян вышли за рамки своих финансовых планов

Опрос показал, сколько россиян вышли за рамки своих финансовых планов - 01.07.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян вышли за рамки своих финансовых планов

Более 40% россиян вышли за рамки своих финансовых планов на первое полугодие, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое имеется в... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T07:48+0300

2025-07-01T07:48+0300

2025-07-01T07:48+0300

экономика

финансы

россия

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Более 40% россиян вышли за рамки своих финансовых планов на первое полугодие, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Согласно опросу, 42% участников превысили лимиты расходов, установленные на январь-июнь. Наиболее частыми причинами перерасхода стали незапланированные траты на лечение (28%), срочный ремонт в доме или квартире (21%) и ... подорожание продуктов первой необходимости (17%). Дополнительно 14% респондентов отметили, что не сумели сдержать себя от импульсивных трат, которые не были предусмотрены в бюджете", - сообщается в исследовании, которое проводилось среди 2500 респондентов в возрасте от 20 до 60 лет по всей территории России. Отмечается, что 20% опрошенных признались, что вообще не придерживались конкретного финансового плана и принимали решения о расходах по ситуации. Наиболее часто такая модель поведения наблюдается среди мужчин и женщин младше 30 лет, не обремененных обязательствами вроде ипотеки, кредитов или семейных трат. По данным аналитиков, на реализацию крупных финансовых целей, запланированных на 2025 год, в первом полугодии решились только 23% участников исследования. "Так, автомобиль приобрели 11% респондентов, при этом подавляющее большинство машин - подержанные иномарки без привлечения кредитных средств. О покупке недвижимости сообщили 7% участников исследования, чаще всего речь шла о квартирах на стадии строительства, приобретенных с использованием ипотеки и материнского капитала. Еще 5% опрошенных направили средства на альтернативные цели - например, покупку дачных участков, ремонт или отпуск за границей", - сообщается в материалах. Также отмечается, что среди факторов, повлиявших на перенос крупных покупок на более поздний срок, 38% опрошенных назвали рост цен, 24% объяснили свое решение снижением доходов, а 14% отметили, что изменили приоритеты в пользу сбережений и долгосрочных накоплений, уточнили аналитики. "Женщины в возрасте от 30 до 40 лет чаще всего ведут личный бюджет системно - 68% из них отмечают, что пользуются таблицами и финансовыми приложениями для планирования трат и сверки с фактическими расходами. Мужчины в возрасте от 25 до 35 лет, напротив, чаще ориентируются на остаток на карте и действуют без строгих рамок", - говорится в исследовании. Каждый пятый опрошенный (21%), также отмечают аналитики, обозначил для себя как минимум одну крупную финансовую цель на 2025 год. Среди самых распространенных: создание подушки безопасности, накопление на обучение или первый взнос по ипотеке. При этом только 8% респондентов уверены, что идут по графику накоплений, в то время как большинство признают, что отстают от собственного плана, заключается в материалах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия