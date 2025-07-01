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Назван главный бенефициар переоснащения Европы оружием

Назван главный бенефициар переоснащения Европы оружием - 01.07.2025, ПРАЙМ

Назван главный бенефициар переоснащения Европы оружием

США останутся главным бенефициаром переоснащения европейских стран вооружениями и военной техникой и сохранят за собой основную долю на европейском рынке... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T15:13+0300

2025-07-01T15:13+0300

2025-07-01T15:13+0300

вооружения

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. США останутся главным бенефициаром переоснащения европейских стран вооружениями и военной техникой и сохранят за собой основную долю на европейском рынке вооружений, следует из исследования института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, с которым ознакомилось РИА Новости. По данным ИМЭМО РАН, доля США на европейском рынке вооружений составила 64% в 2019–2024 годах. На фоне украинского конфликта она существенно возросла по сравнению с 2015–2019 годами, когда США обеспечили только 52% поставок. Рост доли США также ожидается после принятия решения на саммите НАТО о повышении военных расходов стран-участниц альянса до 5% от ВВП. "В этих условиях США представляются ключевым бенефициаром европейской ремилитаризации, которая также будет поставлена в зависимость от американских политических целей и ограничений, учитывая все больший сдвиг приоритетов в военном планировании США в направлении Индо-Тихоокеанского региона", - отметили ученые в своем исследовании. Они также пришли к выводу, что доля США на европейском рынке вооружения останется доминирующей. "Можно ожидать, что доля США на европейском рынке оружия останется основной и в период 2026–2030 годы, и будет еще значительнее с учетом доли американских компонентов и работы американских подрядчиков в формально европейских проектах", - подчеркнули в исследовании.​

https://1prime.ru/20250629/frantsiya-859004401.html

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сша, имэмо, ран, нато