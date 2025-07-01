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Назван главный бенефициар переоснащения Европы оружием - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Назван главный бенефициар переоснащения Европы оружием
Назван главный бенефициар переоснащения Европы оружием - 01.07.2025, ПРАЙМ
Назван главный бенефициар переоснащения Европы оружием
США останутся главным бенефициаром переоснащения европейских стран вооружениями и военной техникой и сохранят за собой основную долю на европейском рынке... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:13+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. США останутся главным бенефициаром переоснащения европейских стран вооружениями и военной техникой и сохранят за собой основную долю на европейском рынке вооружений, следует из исследования института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, с которым ознакомилось РИА Новости. По данным ИМЭМО РАН, доля США на европейском рынке вооружений составила 64% в 2019–2024 годах. На фоне украинского конфликта она существенно возросла по сравнению с 2015–2019 годами, когда США обеспечили только 52% поставок. Рост доли США также ожидается после принятия решения на саммите НАТО о повышении военных расходов стран-участниц альянса до 5% от ВВП. "В этих условиях США представляются ключевым бенефициаром европейской ремилитаризации, которая также будет поставлена в зависимость от американских политических целей и ограничений, учитывая все больший сдвиг приоритетов в военном планировании США в направлении Индо-Тихоокеанского региона", - отметили ученые в своем исследовании. Они также пришли к выводу, что доля США на европейском рынке вооружения останется доминирующей. "Можно ожидать, что доля США на европейском рынке оружия останется основной и в период 2026–2030 годы, и будет еще значительнее с учетом доли американских компонентов и работы американских подрядчиков в формально европейских проектах", - подчеркнули в исследовании.​
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сша, имэмо, ран, нато
Вооружения, США, ИМЭМО, РАН, НАТО
15:13 01.07.2025
 
Назван главный бенефициар переоснащения Европы оружием

ИМЭМО РАН: США останутся главным бенефициаром переоснащения Европы оружием

© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John YountzАмериканский солдат несет снаряд для гаубицы M777
Американский солдат несет снаряд для гаубицы M777 - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John Yountz
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. США останутся главным бенефициаром переоснащения европейских стран вооружениями и военной техникой и сохранят за собой основную долю на европейском рынке вооружений, следует из исследования института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
По данным ИМЭМО РАН, доля США на европейском рынке вооружений составила 64% в 2019–2024 годах. На фоне украинского конфликта она существенно возросла по сравнению с 2015–2019 годами, когда США обеспечили только 52% поставок. Рост доли США также ожидается после принятия решения на саммите НАТО о повышении военных расходов стран-участниц альянса до 5% от ВВП.
"В этих условиях США представляются ключевым бенефициаром европейской ремилитаризации, которая также будет поставлена в зависимость от американских политических целей и ограничений, учитывая все больший сдвиг приоритетов в военном планировании США в направлении Индо-Тихоокеанского региона", - отметили ученые в своем исследовании.
Они также пришли к выводу, что доля США на европейском рынке вооружения останется доминирующей.
"Можно ожидать, что доля США на европейском рынке оружия останется основной и в период 2026–2030 годы, и будет еще значительнее с учетом доли американских компонентов и работы американских подрядчиков в формально европейских проектах", - подчеркнули в исследовании.​
Здание Бурбонского дворца в Париже - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
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ВооруженияСШАИМЭМОРАННАТО
 
 
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