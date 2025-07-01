https://1prime.ru/20250701/oruzhie-859073587.html
"Остается фактом". В США наконец признали правду о российской системе ПРО
"Остается фактом". В США наконец признали правду о российской системе ПРО - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Остается фактом". В США наконец признали правду о российской системе ПРО
Российская система противоракетной обороны тщательно продумана и модернизирована, что делает ее более эффективной в защите крупных городов по сравнению с... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T17:14+0300
2025-07-01T17:14+0300
2025-07-01T17:14+0300
вооружения
россия
the national interest
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82825/31/828253188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1312fa087f38c2c04a559578e062cb45.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российская система противоракетной обороны тщательно продумана и модернизирована, что делает ее более эффективной в защите крупных городов по сравнению с американской системой. Об этом пишет издание The National Interest."Факт остается фактом: русские отдали приоритет обороне столичной агломерации и других крупных городов, а американцы — нет. И сегодня, вероятно, наступил переломный момент, когда российская противоракетная оборона может оказаться лучше американских систем", — сказано в материале.Автор отмечает, что ключевым элементом стратегической инфраструктуры, отвечающим за защиту Москвы от угроз баллистических ракет, является станция "Дон-2Н". Это устройство обладает расширенными возможностями и уникальной конструкцией, а также постоянно проходит модернизацию. Станция "Дон-2Н" является частью системы предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает необходимую информацию для противоракетной обороны столицы.Строительство радиолокационной станции началось в 1978 году, и она была принята на вооружение в 1989 году, а через два года введена в эксплуатацию. Антенны станции расположены в бетонной усеченной пирамиде, высота которой сопоставима с 11-этажным домом, а ширина основания достигает почти 150 метров. Стоит отметить, что данный объект существует в единственном экземпляре.РЛС "Дон-2Н" обладает способностью обнаруживать малые головные части баллистических ракет на больших расстояниях. Она может определять их траектории, сопровождать их движение и выделять головные части на фоне различных средств преодоления противоракетной обороны, включая ложные цели и станции активных помех.
https://1prime.ru/20250701/smi-859073222.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82825/31/828253188_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_b6dbcb4e20c293b290727676b0f21765.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, the national interest, сша
Вооружения, РОССИЯ, The National Interest, США
"Остается фактом". В США наконец признали правду о российской системе ПРО
NI: российская система ПРО превосходит американскую в защите крупных городов
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
Российская система противоракетной обороны тщательно продумана и модернизирована, что делает ее более эффективной в защите крупных городов по сравнению с американской системой. Об этом пишет издание The National Interest
.
"Факт остается фактом: русские отдали приоритет обороне столичной агломерации и других крупных городов, а американцы — нет. И сегодня, вероятно, наступил переломный момент, когда российская противоракетная оборона может оказаться лучше американских систем", — сказано в материале.
Автор отмечает, что ключевым элементом стратегической инфраструктуры, отвечающим за защиту Москвы от угроз баллистических ракет, является станция "Дон-2Н". Это устройство обладает расширенными возможностями и уникальной конструкцией, а также постоянно проходит модернизацию. Станция "Дон-2Н" является частью системы предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает необходимую информацию для противоракетной обороны столицы.
Строительство радиолокационной станции началось в 1978 году, и она была принята на вооружение в 1989 году, а через два года введена в эксплуатацию. Антенны станции расположены в бетонной усеченной пирамиде, высота которой сопоставима с 11-этажным домом, а ширина основания достигает почти 150 метров. Стоит отметить, что данный объект существует в единственном экземпляре.
РЛС "Дон-2Н" обладает способностью обнаруживать малые головные части баллистических ракет на больших расстояниях. Она может определять их траектории, сопровождать их движение и выделять головные части на фоне различных средств преодоления противоракетной обороны, включая ложные цели и станции активных помех.
СМИ: ФРГ профинансирует производство БПЛА большой дальности для Украины