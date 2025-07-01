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"Остается фактом". В США наконец признали правду о российской системе ПРО - 01.07.2025, ПРАЙМ
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"Остается фактом". В США наконец признали правду о российской системе ПРО
"Остается фактом". В США наконец признали правду о российской системе ПРО - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Остается фактом". В США наконец признали правду о российской системе ПРО
Российская система противоракетной обороны тщательно продумана и модернизирована, что делает ее более эффективной в защите крупных городов по сравнению с... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T17:14+0300
2025-07-01T17:14+0300
вооружения
россия
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российская система противоракетной обороны тщательно продумана и модернизирована, что делает ее более эффективной в защите крупных городов по сравнению с американской системой. Об этом пишет издание The National Interest."Факт остается фактом: русские отдали приоритет обороне столичной агломерации и других крупных городов, а американцы — нет. И сегодня, вероятно, наступил переломный момент, когда российская противоракетная оборона может оказаться лучше американских систем", — сказано в материале.Автор отмечает, что ключевым элементом стратегической инфраструктуры, отвечающим за защиту Москвы от угроз баллистических ракет, является станция "Дон-2Н". Это устройство обладает расширенными возможностями и уникальной конструкцией, а также постоянно проходит модернизацию. Станция "Дон-2Н" является частью системы предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает необходимую информацию для противоракетной обороны столицы.Строительство радиолокационной станции началось в 1978 году, и она была принята на вооружение в 1989 году, а через два года введена в эксплуатацию. Антенны станции расположены в бетонной усеченной пирамиде, высота которой сопоставима с 11-этажным домом, а ширина основания достигает почти 150 метров. Стоит отметить, что данный объект существует в единственном экземпляре.РЛС "Дон-2Н" обладает способностью обнаруживать малые головные части баллистических ракет на больших расстояниях. Она может определять их траектории, сопровождать их движение и выделять головные части на фоне различных средств преодоления противоракетной обороны, включая ложные цели и станции активных помех.
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россия, the national interest, сша
Вооружения, РОССИЯ, The National Interest, США
17:14 01.07.2025
 
"Остается фактом". В США наконец признали правду о российской системе ПРО

NI: российская система ПРО превосходит американскую в защите крупных городов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк" Празднование Дня Государственного флага
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© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российская система противоракетной обороны тщательно продумана и модернизирована, что делает ее более эффективной в защите крупных городов по сравнению с американской системой. Об этом пишет издание The National Interest.
"Факт остается фактом: русские отдали приоритет обороне столичной агломерации и других крупных городов, а американцы — нет. И сегодня, вероятно, наступил переломный момент, когда российская противоракетная оборона может оказаться лучше американских систем", — сказано в материале.
Автор отмечает, что ключевым элементом стратегической инфраструктуры, отвечающим за защиту Москвы от угроз баллистических ракет, является станция "Дон-2Н". Это устройство обладает расширенными возможностями и уникальной конструкцией, а также постоянно проходит модернизацию. Станция "Дон-2Н" является частью системы предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает необходимую информацию для противоракетной обороны столицы.
Строительство радиолокационной станции началось в 1978 году, и она была принята на вооружение в 1989 году, а через два года введена в эксплуатацию. Антенны станции расположены в бетонной усеченной пирамиде, высота которой сопоставима с 11-этажным домом, а ширина основания достигает почти 150 метров. Стоит отметить, что данный объект существует в единственном экземпляре.
РЛС "Дон-2Н" обладает способностью обнаруживать малые головные части баллистических ракет на больших расстояниях. Она может определять их траектории, сопровождать их движение и выделять головные части на фоне различных средств преодоления противоракетной обороны, включая ложные цели и станции активных помех.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
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ВооруженияРОССИЯThe National InterestСША
 
 
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