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Песков: Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Песков: Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине
Песков: Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине - 01.07.2025, ПРАЙМ
Песков: Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине
Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:20+0300
2025-07-01T13:20+0300
политика
россия
мировая экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Здесь как раз никто ничего не затягивает. Мы, естественно, заинтересованы, в первую очередь, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной операции, политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать", - сказал Песков журналистам.Как отметил пресс-секретарь, сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров."Сейчас на очереди согласование сроков проведения третьего раунда (переговоров России и Украины - ред.). До сих пор выполнялись те договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров российско-украинских, которые состоялись в Стамбуле. Ну, а дальше надо просто собираться, когда договорятся, будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности, соберутся и будут дальше уже обсуждать", - сказал Песков.
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россия, мировая экономика, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, Дмитрий Песков
13:20 01.07.2025
 
Песков: Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине

Песков: Россия не заинтересована в затягивании переговорного процесса по Украине

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Здесь как раз никто ничего не затягивает. Мы, естественно, заинтересованы, в первую очередь, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной операции, политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать", - сказал Песков журналистам.
Как отметил пресс-секретарь, сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров.
"Сейчас на очереди согласование сроков проведения третьего раунда (переговоров России и Украины - ред.). До сих пор выполнялись те договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров российско-украинских, которые состоялись в Стамбуле. Ну, а дальше надо просто собираться, когда договорятся, будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности, соберутся и будут дальше уже обсуждать", - сказал Песков.
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ПолитикаРОССИЯМировая экономикаДмитрий Песков
 
 
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