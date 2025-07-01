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В Кремле оценили перспективы национального мессенджера - 01.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле оценили перспективы национального мессенджера
В Кремле оценили перспективы национального мессенджера - 01.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили перспективы национального мессенджера
В отсутствие конкуренции российский мессенджер развиваться не сможет, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:19+0300
2025-07-01T13:20+0300
россия
рф
дмитрий песков
технологии
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В отсутствие конкуренции российский мессенджер развиваться не сможет, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, все заинтересованы в том, чтобы была конкуренция, потому что в условиях отсутствия конкуренции, конечно же, российский мессенджер не сможет развиваться должным образом, это однозначно", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь также пообещал, что Кремль обязательно воспользуется сервисами нового российского мессенджера, которые будут предлагаться."Конечно, как только мессенджер будет, скажем так, полноформатно уже в рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться", - сказал Песков.
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россия, рф, дмитрий песков, технологии
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Технологии
13:19 01.07.2025 (обновлено: 13:20 01.07.2025)
 
В Кремле оценили перспективы национального мессенджера

Песков: в отсутствие конкуренции российский мессенджер развиваться не сможет

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В отсутствие конкуренции российский мессенджер развиваться не сможет, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, все заинтересованы в том, чтобы была конкуренция, потому что в условиях отсутствия конкуренции, конечно же, российский мессенджер не сможет развиваться должным образом, это однозначно", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь также пообещал, что Кремль обязательно воспользуется сервисами нового российского мессенджера, которые будут предлагаться.
"Конечно, как только мессенджер будет, скажем так, полноформатно уже в рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться", - сказал Песков.
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