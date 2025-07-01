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В Кремле оценили перспективы национального мессенджера
В Кремле оценили перспективы национального мессенджера - 01.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили перспективы национального мессенджера
В отсутствие конкуренции российский мессенджер развиваться не сможет, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:19+0300
2025-07-01T13:19+0300
2025-07-01T13:20+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В отсутствие конкуренции российский мессенджер развиваться не сможет, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, все заинтересованы в том, чтобы была конкуренция, потому что в условиях отсутствия конкуренции, конечно же, российский мессенджер не сможет развиваться должным образом, это однозначно", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь также пообещал, что Кремль обязательно воспользуется сервисами нового российского мессенджера, которые будут предлагаться."Конечно, как только мессенджер будет, скажем так, полноформатно уже в рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться", - сказал Песков.
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РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Технологии
В Кремле оценили перспективы национального мессенджера
Песков: в отсутствие конкуренции российский мессенджер развиваться не сможет
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В отсутствие конкуренции российский мессенджер развиваться не сможет, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, все заинтересованы в том, чтобы была конкуренция, потому что в условиях отсутствия конкуренции, конечно же, российский мессенджер не сможет развиваться должным образом, это однозначно", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь также пообещал, что Кремль обязательно воспользуется сервисами нового российского мессенджера, которые будут предлагаться.
"Конечно, как только мессенджер будет, скажем так, полноформатно уже в рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться", - сказал Песков.
Путин дал поручения по развитию национального мессенджера