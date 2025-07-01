https://1prime.ru/20250701/peskov-859063130.html

В Кремле оценили перспективы национального мессенджера

В Кремле оценили перспективы национального мессенджера - 01.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили перспективы национального мессенджера

В отсутствие конкуренции российский мессенджер развиваться не сможет, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T13:19+0300

2025-07-01T13:19+0300

2025-07-01T13:20+0300

россия

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дмитрий песков

технологии

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В отсутствие конкуренции российский мессенджер развиваться не сможет, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, все заинтересованы в том, чтобы была конкуренция, потому что в условиях отсутствия конкуренции, конечно же, российский мессенджер не сможет развиваться должным образом, это однозначно", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь также пообещал, что Кремль обязательно воспользуется сервисами нового российского мессенджера, которые будут предлагаться."Конечно, как только мессенджер будет, скажем так, полноформатно уже в рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться", - сказал Песков.

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россия, рф, дмитрий песков, технологии