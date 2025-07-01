https://1prime.ru/20250701/peskov-859063302.html
Россия признательна США за усилия по переговорам по Украине, заявил Песков
Россия признательна США за усилия по переговорам по Украине, заявил Песков - 01.07.2025, ПРАЙМ
Россия признательна США за усилия по переговорам по Украине, заявил Песков
Россия признательна США за усилия, которые они прикладывают для переговоров по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:23+0300
2025-07-01T13:23+0300
2025-07-01T13:23+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Россия признательна США за усилия, которые они прикладывают для переговоров по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Безусловно, мы признательны за те усилия, которые прикладывает Вашингтон и члены команды Трампа, с тем, чтобы способствовать переговорам по украинскому урегулированию", - сказал Песков журналистам.
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Политика, ВАШИНГТОН, Дмитрий Песков, РОССИЯ, УКРАИНА
Россия признательна США за усилия по переговорам по Украине, заявил Песков
Песков: Россия признательна США за усилия по переговорам по Украине
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Россия признательна США за усилия, которые они прикладывают для переговоров по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Безусловно, мы признательны за те усилия, которые прикладывает Вашингтон и члены команды Трампа, с тем, чтобы способствовать переговорам по украинскому урегулированию", - сказал Песков журналистам.
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