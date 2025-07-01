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Житель Турции устроил лесной пожар, пытаясь сжечь клеща

Житель Турции устроил лесной пожар, пытаясь сжечь клеща - 01.07.2025, ПРАЙМ

Житель Турции устроил лесной пожар, пытаясь сжечь клеща

Суд в турецкой провинции Маниса арестовал мужчину, устроившего лесной пожар на 12 гектаров после попытки уничтожить клеща, передает канал CNN Türk. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T21:16+0300

2025-07-01T21:16+0300

2025-07-01T21:26+0300

происшествия

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стамбул

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СТАМБУЛ, 1 июл - ПРАЙМ. Суд в турецкой провинции Маниса арестовал мужчину, устроившего лесной пожар на 12 гектаров после попытки уничтожить клеща, передает канал CNN Türk. Пожарные продолжают во вторник тушить девять лесных пожаров, за пять суток в стране зафиксированы более 340 пожаров, сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы. "Пожар в Манисе уничтожил уже 12 гектаров сельскохозяйственных земель и леса. Жандармерия, расследуя причины пожара, задержала Озджана Ташхана и установила, что в пожаре виноват он. Ташхан рассказал на допросе, что сжег подушку, на которой нашел клеща, и выбросил ее в сад. Суд арестовал Ташхана", - передает канал. Как правило, от нашествия клещей ежегодно страдают жители северных провинций Турции, но в этом году из-за жары клещи появились в Стамбуле и Анталье. В провинции Сивас с начала года скончались уже десять человек после укусов клещей из-за заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ).

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турция, стамбул, анталья