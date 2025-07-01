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Продажи новых автомобилей в России в июне могли снизиться на четверть
Продажи новых автомобилей в России в июне могли снизиться на четверть - 01.07.2025, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей в России в июне могли снизиться на четверть
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам июня текущего года могли снизиться примерно на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T00:27+0300
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам июня текущего года могли снизиться примерно на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до порядка 94,8 тысячи машин, при этом по сравнению с предыдущим месяцем этот результат выше на 4%, подсчитало РИА Новости.
По данным аналитического агентства "Автостат", со 2 по 29 июня продажи новых легковых машин в России составили 88 461 авто. В среднем в день продавалось 3,16 тысячи машин.
Таким образом, в период с 1 июня по 30 июня продажи могли составить примерно 94,8 тысячи штук - это на 24% меньше, чем год назад, когда по по данным "Автостата", было продано 124,4 тысячи штук, и на 4% больше, чем в мае текущего года (91,2 тысячи авто).
В 2024 году продажи новых легковых автомобилей в России, согласно данным аналитического агентства, выросли на 48,4% по сравнению с предыдущим годом - до 1,57 миллиона единиц.
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бизнес, россия
Продажи новых автомобилей в России в июне могли снизиться на четверть
"Автостат": продажи новых автомобилей в России в июне могли снизиться на четверть
МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам июня текущего года могли снизиться примерно на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до порядка 94,8 тысячи машин, при этом по сравнению с предыдущим месяцем этот результат выше на 4%, подсчитало РИА Новости.
По данным аналитического агентства "Автостат", со 2 по 29 июня продажи новых легковых машин в России составили 88 461 авто. В среднем в день продавалось 3,16 тысячи машин.
Таким образом, в период с 1 июня по 30 июня продажи могли составить примерно 94,8 тысячи штук - это на 24% меньше, чем год назад, когда по по данным "Автостата", было продано 124,4 тысячи штук, и на 4% больше, чем в мае текущего года (91,2 тысячи авто).
В 2024 году продажи новых легковых автомобилей в России, согласно данным аналитического агентства, выросли на 48,4% по сравнению с предыдущим годом - до 1,57 миллиона единиц.