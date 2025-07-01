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"Мастерски применили". На Западе сделали тяжелое заявление о России
"Мастерски применили". На Западе сделали тяжелое заявление о России - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Мастерски применили". На Западе сделали тяжелое заявление о России
Россия смогла мастерски наладить процесс производства вооружений в стране. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:39+0300
2025-07-01T13:39+0300
2025-07-01T13:39+0300
вооружения
россия
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Россия смогла мастерски наладить процесс производства вооружений в стране. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg."Россия мастерски стандартизировала производство и масштабировала его для выпуска огромного количества оборудования", — сказано в тексте публикации.В издании заметили, что Москва увеличила производство БПЛА почти на 17 процентов в мае. Так, даже жители Киева слышат шум от российских дронов, которые направляются на задание.Ранее глава государства Владимир Путин поручил обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск.
https://1prime.ru/20250701/ukraina-859056192.html
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россия, запад, украина
Вооружения, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
"Мастерски применили". На Западе сделали тяжелое заявление о России
Bloomberg: Россия смогла мастерски масштабировать военное производство
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
Россия смогла мастерски наладить процесс производства вооружений в стране. Об этом говорится
в материале агентства Bloomberg.
"Россия мастерски стандартизировала производство и масштабировала его для выпуска огромного количества оборудования", — сказано в тексте публикации.
В издании заметили, что Москва увеличила производство БПЛА почти на 17 процентов в мае. Так, даже жители Киева слышат шум от российских дронов, которые направляются на задание.
Ранее глава государства Владимир Путин поручил обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск.
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