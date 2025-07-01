https://1prime.ru/20250701/proizvodstvo-859064401.html

"Мастерски применили". На Западе сделали тяжелое заявление о России

"Мастерски применили". На Западе сделали тяжелое заявление о России - 01.07.2025, ПРАЙМ

"Мастерски применили". На Западе сделали тяжелое заявление о России

Россия смогла мастерски наладить процесс производства вооружений в стране. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T13:39+0300

2025-07-01T13:39+0300

2025-07-01T13:39+0300

вооружения

россия

запад

украина

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Россия смогла мастерски наладить процесс производства вооружений в стране. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg."Россия мастерски стандартизировала производство и масштабировала его для выпуска огромного количества оборудования", — сказано в тексте публикации.В издании заметили, что Москва увеличила производство БПЛА почти на 17 процентов в мае. Так, даже жители Киева слышат шум от российских дронов, которые направляются на задание.Ранее глава государства Владимир Путин поручил обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск.

https://1prime.ru/20250701/ukraina-859056192.html

запад

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россия, запад, украина