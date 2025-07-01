Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату стал платным - 01.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250701/pulkovo-859067041.html
В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату стал платным
В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату стал платным - 01.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату стал платным
В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T14:35+0300
2025-07-01T14:35+0300
бизнес
россия
здоровье
санкт-петербург
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/img/82658/68/826586843_0:57:1001:620_1920x0_80_0_0_50bf71a3e2b436809029405ee7e44026.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - ПРАЙМ. В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения. Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что с 30 июня плата за одно посещение курительной комнаты в "Пулково" составляет 500 рублей.
https://1prime.ru/20250626/pulkovo-858946622.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82658/68/826586843_46:0:935:667_1920x0_80_0_0_8146dbcbf8edb8641ad13cbc3ab1bb0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, здоровье, санкт-петербург, аэропорт пулково
Бизнес, РОССИЯ, Здоровье, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково
14:35 01.07.2025
 
В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату стал платным

В "Пулково" доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение

© РИА Новости . Игорь Руссак#Новый пассажирский терминал в Пулково. Фото с места события
#Новый пассажирский терминал в Пулково. Фото с места события - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Игорь Руссак
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - ПРАЙМ. В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения. Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что с 30 июня плата за одно посещение курительной комнаты в "Пулково" составляет 500 рублей.
#Новый пассажирский терминал в Пулково. Фото с места события - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Беглов назвал сумму инвестиций в строительство второй очереди "Пулкова"
26 июня, 23:11
 
БизнесРОССИЯЗдоровьеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГаэропорт Пулково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала