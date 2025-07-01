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В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату стал платным
В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату стал платным - 01.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату стал платным
В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T14:35+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - ПРАЙМ. В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения. Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что с 30 июня плата за одно посещение курительной комнаты в "Пулково" составляет 500 рублей.
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Бизнес, РОССИЯ, Здоровье, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково
В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату стал платным
В "Пулково" доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - ПРАЙМ. В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения. Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что с 30 июня плата за одно посещение курительной комнаты в "Пулково" составляет 500 рублей.
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