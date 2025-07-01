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Путин дал поручения по развитию национального мессенджера

Путин дал поручения по развитию национального мессенджера - 01.07.2025, ПРАЙМ

Путин дал поручения по развитию национального мессенджера

Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера. Список поручений опубликован на сайте Кремля. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T11:57+0300

2025-07-01T11:57+0300

2025-07-01T11:57+0300

россия

рф

владимир путин

дмитрий григоренко

михаил мишустин

банк россии

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера. Список поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: … обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети "Интернет", в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)", - говорится, в частности, в документе. Доклад должен быть представлен до 1 сентября. Ответственным назначен вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. В июне Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг - в частности, позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта. Глава государства также поручил с учетом ранее данных поручений при участии Банка России организовать работу по поддержке развития национального мессенджера, в том числе в части обеспечения возможности доступа через мессенджер "к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями". Доклад должен быть представлен до 15 августа. Ответственный – премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава Минцифры Максут Шадаев, докладывая 4 июня Путину о планах по созданию национального мессенджера, рассказал о новой полностью российской цифровой платформе Max, которую вывела на рынок VK. Министр отмечал, что этот мессенджер по своей базовой функциональности не уступает зарубежным конкурентам, качество голосовых вызовов у него даже лучше, плюс на платформе возможно организовать предоставление государственных сервисов. Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы Max. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и GooglePlay.

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россия, рф, владимир путин, дмитрий григоренко, михаил мишустин, банк россии