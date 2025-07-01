https://1prime.ru/20250701/putin--859059211.html
Путин дал поручения по развитию национального мессенджера
Путин дал поручения по развитию национального мессенджера - 01.07.2025, ПРАЙМ
Путин дал поручения по развитию национального мессенджера
Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера. Список поручений опубликован на сайте Кремля. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:57+0300
2025-07-01T11:57+0300
2025-07-01T11:57+0300
россия
рф
владимир путин
дмитрий григоренко
михаил мишустин
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/63/832906351_0:217:2871:1831_1920x0_80_0_0_a6cac703ca4ce29c5e8d2773a69f5c6c.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера. Список поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: … обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети "Интернет", в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)", - говорится, в частности, в документе. Доклад должен быть представлен до 1 сентября. Ответственным назначен вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. В июне Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг - в частности, позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта. Глава государства также поручил с учетом ранее данных поручений при участии Банка России организовать работу по поддержке развития национального мессенджера, в том числе в части обеспечения возможности доступа через мессенджер "к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями". Доклад должен быть представлен до 15 августа. Ответственный – премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава Минцифры Максут Шадаев, докладывая 4 июня Путину о планах по созданию национального мессенджера, рассказал о новой полностью российской цифровой платформе Max, которую вывела на рынок VK. Министр отмечал, что этот мессенджер по своей базовой функциональности не уступает зарубежным конкурентам, качество голосовых вызовов у него даже лучше, плюс на платформе возможно организовать предоставление государственных сервисов. Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы Max. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и GooglePlay.
https://1prime.ru/20250630/messendzher-859021357.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/63/832906351_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_8e9eb96430fb724cc82d01f43ffa8f48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, дмитрий григоренко, михаил мишустин, банк россии
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Григоренко, Михаил Мишустин, Банк России
Путин дал поручения по развитию национального мессенджера
Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера. Список поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: … обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети "Интернет", в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)", - говорится, в частности, в документе.
Доклад должен быть представлен до 1 сентября. Ответственным назначен вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
В июне Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг - в частности, позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.
Глава государства также поручил с учетом ранее данных поручений при участии Банка России организовать работу по поддержке развития национального мессенджера, в том числе в части обеспечения возможности доступа через мессенджер "к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями".
Доклад должен быть представлен до 15 августа. Ответственный – премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава Минцифры Максут Шадаев, докладывая 4 июня Путину о планах по созданию национального мессенджера, рассказал о новой полностью российской цифровой платформе Max, которую вывела на рынок VK. Министр отмечал, что этот мессенджер по своей базовой функциональности не уступает зарубежным конкурентам, качество голосовых вызовов у него даже лучше, плюс на платформе возможно организовать предоставление государственных сервисов.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы Max. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и GooglePlay.
В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей