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Путин дал поручения по развитию национального мессенджера - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Путин дал поручения по развитию национального мессенджера
Путин дал поручения по развитию национального мессенджера - 01.07.2025, ПРАЙМ
Путин дал поручения по развитию национального мессенджера
Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера. Список поручений опубликован на сайте Кремля. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:57+0300
2025-07-01T11:57+0300
россия
рф
владимир путин
дмитрий григоренко
михаил мишустин
банк россии
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера. Список поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: … обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети "Интернет", в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)", - говорится, в частности, в документе. Доклад должен быть представлен до 1 сентября. Ответственным назначен вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. В июне Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг - в частности, позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта. Глава государства также поручил с учетом ранее данных поручений при участии Банка России организовать работу по поддержке развития национального мессенджера, в том числе в части обеспечения возможности доступа через мессенджер "к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями". Доклад должен быть представлен до 15 августа. Ответственный – премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава Минцифры Максут Шадаев, докладывая 4 июня Путину о планах по созданию национального мессенджера, рассказал о новой полностью российской цифровой платформе Max, которую вывела на рынок VK. Министр отмечал, что этот мессенджер по своей базовой функциональности не уступает зарубежным конкурентам, качество голосовых вызовов у него даже лучше, плюс на платформе возможно организовать предоставление государственных сервисов. Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы Max. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и GooglePlay.
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россия, рф, владимир путин, дмитрий григоренко, михаил мишустин, банк россии
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Григоренко, Михаил Мишустин, Банк России
11:57 01.07.2025
 
Путин дал поручения по развитию национального мессенджера

Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера

Путин
Путин
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера. Список поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: … обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети "Интернет", в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)", - говорится, в частности, в документе.
Доклад должен быть представлен до 1 сентября. Ответственным назначен вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
В июне Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг - в частности, позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.
Глава государства также поручил с учетом ранее данных поручений при участии Банка России организовать работу по поддержке развития национального мессенджера, в том числе в части обеспечения возможности доступа через мессенджер "к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями".
Доклад должен быть представлен до 15 августа. Ответственный – премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава Минцифры Максут Шадаев, докладывая 4 июня Путину о планах по созданию национального мессенджера, рассказал о новой полностью российской цифровой платформе Max, которую вывела на рынок VK. Министр отмечал, что этот мессенджер по своей базовой функциональности не уступает зарубежным конкурентам, качество голосовых вызовов у него даже лучше, плюс на платформе возможно организовать предоставление государственных сервисов.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы Max. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и GooglePlay.
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей
Вчера, 12:31
 
РОССИЯРФВладимир ПутинДмитрий ГригоренкоМихаил МишустинБанк России
 
 
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