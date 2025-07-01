https://1prime.ru/20250701/putin-859058749.html

Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре

Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре - 01.07.2025, ПРАЙМ

Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской областях и членам семей... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T11:49+0300

2025-07-01T11:49+0300

2025-07-01T11:49+0300

россия

общество

владимир путин

мчс

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/84233/79/842337910_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_83037fecea9e151483c9037717cb5e45.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской областях и членам семей погибших, доклад по исполнению поручения необходимо предоставить до 1 августа. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ, прошедшего 4 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с МЧС России, исполнительными органами Брянской и Курской областей и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" обеспечить оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 31 мая - 1 июня 2025 г., а также членам семей погибших граждан", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 августа 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и глава РЖД Олег Белозеров.

https://1prime.ru/20250630/putin-859036086.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин, мчс, ржд