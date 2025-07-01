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Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре
Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре - 01.07.2025, ПРАЙМ
Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре
Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской областях и членам семей... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:49+0300
2025-07-01T11:49+0300
россия
общество
владимир путин
мчс
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской областях и членам семей погибших, доклад по исполнению поручения необходимо предоставить до 1 августа. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ, прошедшего 4 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с МЧС России, исполнительными органами Брянской и Курской областей и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" обеспечить оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 31 мая - 1 июня 2025 г., а также членам семей погибших граждан", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 августа 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и глава РЖД Олег Белозеров.
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россия, общество , владимир путин, мчс, ржд
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, МЧС, РЖД
11:49 01.07.2025
 
Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре

Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах ВСУ на ж/д инфраструктуре

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской областях и членам семей погибших, доклад по исполнению поручения необходимо предоставить до 1 августа.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ, прошедшего 4 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с МЧС России, исполнительными органами Брянской и Курской областей и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" обеспечить оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 31 мая - 1 июня 2025 г., а также членам семей погибших граждан", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 августа 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и глава РЖД Олег Белозеров.
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