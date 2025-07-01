https://1prime.ru/20250701/putin-859072880.html
Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов
Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов - 01.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов
Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", соответствующий документ размещен на сайте официального... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T16:39+0300
2025-07-01T16:39+0300
2025-07-01T16:43+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Указ № 436 был подписан 1 июля 2025 года, вступает в силу со дня официального опубликования.Ранее глава государства поручил определить особенности обратного выкупа иностранцами активов в России. При этом должны быть обеспечены права российских граждан и юрлиц, являющихся владельцами данных акций.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов
Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов"
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Указ № 436 был подписан 1 июля 2025 года, вступает в силу со дня официального опубликования.
Ранее глава государства поручил определить особенности обратного выкупа иностранцами активов в России. При этом должны быть обеспечены права российских граждан и юрлиц, являющихся владельцами данных акций.
Минфин будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний