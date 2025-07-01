https://1prime.ru/20250701/putin-859072880.html

Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов

Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов - 01.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов

Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", соответствующий документ размещен на сайте официального... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T16:39+0300

2025-07-01T16:39+0300

2025-07-01T16:43+0300

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/04/858198637_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_fb5082571dcf4f0eb8aada51ac417e4d.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Указ № 436 был подписан 1 июля 2025 года, вступает в силу со дня официального опубликования.Ранее глава государства поручил определить особенности обратного выкупа иностранцами активов в России. При этом должны быть обеспечены права российских граждан и юрлиц, являющихся владельцами данных акций.

https://1prime.ru/20250620/siluanov-858713575.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин