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Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов
Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов - 01.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов
Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", соответствующий документ размещен на сайте официального... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T16:39+0300
2025-07-01T16:43+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Указ № 436 был подписан 1 июля 2025 года, вступает в силу со дня официального опубликования.Ранее глава государства поручил определить особенности обратного выкупа иностранцами активов в России. При этом должны быть обеспечены права российских граждан и юрлиц, являющихся владельцами данных акций.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
16:39 01.07.2025 (обновлено: 16:43 01.07.2025)
 
Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов

Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Указ № 436 был подписан 1 июля 2025 года, вступает в силу со дня официального опубликования.
Ранее глава государства поручил определить особенности обратного выкупа иностранцами активов в России. При этом должны быть обеспечены права российских граждан и юрлиц, являющихся владельцами данных акций.
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