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В Раде обвинили Минобороны Украины в разворовывании средств на фортификации

В Раде обвинили Минобороны Украины в разворовывании средств на фортификации - 01.07.2025, ПРАЙМ

В Раде обвинили Минобороны Украины в разворовывании средств на фортификации

Фортификации в граничащей с Россией Сумской области Украины строились некачественно, выделенные на них деньги просто "закапывались и разворовывались", заявил... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T16:16+0300

2025-07-01T16:16+0300

2025-07-01T16:16+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Фортификации в граничащей с Россией Сумской области Украины строились некачественно, выделенные на них деньги просто "закапывались и разворовывались", заявил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Михаил Боднар. "Военные нам рассказывают, что ничего не было построено, провели ротацию с другими, там (в Сумской области - ред.) должны были построить, те пришли - и ничего не было построено… Просто окопы были вырыты. Чтобы не осыпалась земля, обтянули металлической сеткой, которая фактически становится, когда попадает снаряд, теми же осколками, потому что ее рвет - и она разлетается и ранит ребят. Построено некачественно, непрофессионально, просто закапывались и разворовывались деньги", - сказал Боднар в интервью украинскому изданию "Цензор". По его словам, в Сумской и Харьковской областях не было построено более 20 взводных опорных пунктов, на возведение которых украинские власти выделили средства. По данным депутата, из 800 объектов фортификации, которые строили военные администрации этих двух регионов, госслужба спецтранспорта приняла на баланс 25. "Еще 150 были в процессе оформления документации, что будут делать с другими 500 тысячами объектов, каким образом будут их брать на баланс, непонятно, потому что качество никакое. И уже многие из тех фортификаций находятся на оккупированных территориях", - отметил Боднар. По информации издания "Цензор", департамент капитального строительства Сумской области в 2024 году провел 116 тендеров на строительство фортификационных сооружений на территории области. Общая стоимость договоров на строительство - 2,87 миллиарда гривен (почти 69 миллионов долларов). При этом на данный момент в статусе выполненного лишь один из этих тендеров - на поставку материалов. В конце июня нацполиция Украины сообщала о задержании экс-заместителя мэра Харькова из-за хищений во время строительства фортификаций в регионе. По данным украинской полиции, в схеме участвовал также главный подрядчик и еще три коммерческих предприятия. По материалам дела, государственному бюджету страны был нанесен ущерб в размере 5,4 миллиона гривен или около 130 тысяч долларов.

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россия, украина, харьковская область, всу