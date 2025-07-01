https://1prime.ru/20250701/redaktsiya-859065268.html

Работа редакции Sputnik Азербайджан заблокирована

Работа редакции Sputnik Азербайджан заблокирована - 01.07.2025, ПРАЙМ

Работа редакции Sputnik Азербайджан заблокирована

Работа редакции Sputnik Азербайджан заблокирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня". | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T13:48+0300

2025-07-01T13:48+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Работа редакции Sputnik Азербайджан заблокирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня". "Все эти действия... привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что среди задержанных в Баку сотрудников агентства Sputnik Азербайджан есть граждане Азербайджана. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.В пресс-службе также отметили, что здоровье главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин."Следует отметить, что здоровье Игоря Картавых вызывает повышенную тревогу. Ему требуется лекарства, включая инсулин", - сказано в заявлении.В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом. В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий/

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