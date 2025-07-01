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Бразильский антимонопольный регулятор рекомендовал признать Apple виновной

Бразильский антимонопольный регулятор рекомендовал признать Apple виновной - 01.07.2025, ПРАЙМ

Бразильский антимонопольный регулятор рекомендовал признать Apple виновной

Бразильский Совет по защите экономической конкуренции (CADE) рекомендовал признать компанию Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства за... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T02:55+0300

2025-07-01T02:55+0300

2025-07-01T02:55+0300

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МЕХИКО, 1 июл - ПРАЙМ. Бразильский Совет по защите экономической конкуренции (CADE) рекомендовал признать компанию Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства за злоупотребление доминирующим положением в экосистеме операционной системы iOS. "CADE в понедельник рекомендовала признать компанию Apple виновной в неконкурентных действиях, включая навязывание использования её собственной платёжной системы и ограничение дистрибуции цифровых сервисов третьих сторон в рамках экосистемы iOS", — говорится в сообщении на сайте регулятора. Досудебное расследование в отношении Apple было начато в 2022 году по жалобе компаний Ebazar и Mercado Livre, которые указали на возможные злоупотребления при распространении приложений на устройствах Apple. В ходе разбирательства регулятор выявил, что Apple ограничивает разработчиков в выборе платёжных инструментов и запрещает продажу контента через сторонние платформы. По мнению бразильского антимонопольного ведомства, совокупность этих практик создает искусственные барьеры для входа на рынок, препятствует конкуренции и сохраняет монопольное положение Apple за счёт ограничения возможностей пользователей и разработчиков. По итогам разбирательства совет рекомендовал наложить на компанию штраф, а также обязать её прекратить практики, признанные нарушающими местное законодательство, и устранить выявленные рыночные барьеры. Теперь это дело будет передано на рассмотрение трибунала CADE, который вынесет окончательное решение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, apple