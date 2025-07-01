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Бразильский антимонопольный регулятор рекомендовал признать Apple виновной - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Бразильский антимонопольный регулятор рекомендовал признать Apple виновной
Бразильский антимонопольный регулятор рекомендовал признать Apple виновной - 01.07.2025, ПРАЙМ
Бразильский антимонопольный регулятор рекомендовал признать Apple виновной
Бразильский Совет по защите экономической конкуренции (CADE) рекомендовал признать компанию Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства за... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T02:55+0300
2025-07-01T02:55+0300
технологии
экономика
мировая экономика
apple
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МЕХИКО, 1 июл - ПРАЙМ. Бразильский Совет по защите экономической конкуренции (CADE) рекомендовал признать компанию Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства за злоупотребление доминирующим положением в экосистеме операционной системы iOS. "CADE в понедельник рекомендовала признать компанию Apple виновной в неконкурентных действиях, включая навязывание использования её собственной платёжной системы и ограничение дистрибуции цифровых сервисов третьих сторон в рамках экосистемы iOS", — говорится в сообщении на сайте регулятора. Досудебное расследование в отношении Apple было начато в 2022 году по жалобе компаний Ebazar и Mercado Livre, которые указали на возможные злоупотребления при распространении приложений на устройствах Apple. В ходе разбирательства регулятор выявил, что Apple ограничивает разработчиков в выборе платёжных инструментов и запрещает продажу контента через сторонние платформы. По мнению бразильского антимонопольного ведомства, совокупность этих практик создает искусственные барьеры для входа на рынок, препятствует конкуренции и сохраняет монопольное положение Apple за счёт ограничения возможностей пользователей и разработчиков. По итогам разбирательства совет рекомендовал наложить на компанию штраф, а также обязать её прекратить практики, признанные нарушающими местное законодательство, и устранить выявленные рыночные барьеры. Теперь это дело будет передано на рассмотрение трибунала CADE, который вынесет окончательное решение.
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технологии, мировая экономика, apple
Технологии, Экономика, Мировая экономика, Apple
02:55 01.07.2025
 
Бразильский антимонопольный регулятор рекомендовал признать Apple виновной

CADE рекомендовал признать Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства

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МЕХИКО, 1 июл - ПРАЙМ. Бразильский Совет по защите экономической конкуренции (CADE) рекомендовал признать компанию Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства за злоупотребление доминирующим положением в экосистеме операционной системы iOS.
"CADE в понедельник рекомендовала признать компанию Apple виновной в неконкурентных действиях, включая навязывание использования её собственной платёжной системы и ограничение дистрибуции цифровых сервисов третьих сторон в рамках экосистемы iOS", — говорится в сообщении на сайте регулятора.
Досудебное расследование в отношении Apple было начато в 2022 году по жалобе компаний Ebazar и Mercado Livre, которые указали на возможные злоупотребления при распространении приложений на устройствах Apple. В ходе разбирательства регулятор выявил, что Apple ограничивает разработчиков в выборе платёжных инструментов и запрещает продажу контента через сторонние платформы.
По мнению бразильского антимонопольного ведомства, совокупность этих практик создает искусственные барьеры для входа на рынок, препятствует конкуренции и сохраняет монопольное положение Apple за счёт ограничения возможностей пользователей и разработчиков.
По итогам разбирательства совет рекомендовал наложить на компанию штраф, а также обязать её прекратить практики, признанные нарушающими местное законодательство, и устранить выявленные рыночные барьеры. Теперь это дело будет передано на рассмотрение трибунала CADE, который вынесет окончательное решение.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаApple
 
 
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