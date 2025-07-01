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Зеленский зачищает Украину для нужд Запада, заявили в ОП - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Зеленский зачищает Украину для нужд Запада, заявили в ОП
Зеленский зачищает Украину для нужд Запада, заявили в ОП - 01.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский зачищает Украину для нужд Запада, заявили в ОП
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T10:53+0300
2025-07-01T10:53+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в комментарии РИА Новости, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы зачистить территорию Украины от населения для нужд Запада. Массовая акция протеста состоялась на майдане Незалежности (площадь Независимости) на прошлой неделе. На площадь вышли более тысячи человек, среди которых были военнослужащие, ветераны ВСУ, а также родственники погибших и пленных украинских мобилизованных. Протестующие выступили с обращением к президенту США Дональду Трампу с просьбой навести на Украине порядок. Как сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья, антиправительственные выступления на Украине против Зеленского участились. "Жителям постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, остается два пути: или они снесут киевский режим, или в живых они не останутся. Зеленский, провоцируя продолжения военного конфликта, фактически зачищает подконтрольную ему территорию, чтобы передать Западу с ресурсами, но без людей", - сказал Рогов. Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
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общество , мировая экономика, украина, запад, сша, владимир зеленский, владимир рогов, владимир путин, всу
Политика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, США, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Владимир Путин, ВСУ
10:53 01.07.2025
 
Зеленский зачищает Украину для нужд Запада, заявили в ОП

Рогов: Зеленский хочет зачистить территорию Украины для нужд Запада

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в комментарии РИА Новости, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы зачистить территорию Украины от населения для нужд Запада.
Массовая акция протеста состоялась на майдане Незалежности (площадь Независимости) на прошлой неделе. На площадь вышли более тысячи человек, среди которых были военнослужащие, ветераны ВСУ, а также родственники погибших и пленных украинских мобилизованных. Протестующие выступили с обращением к президенту США Дональду Трампу с просьбой навести на Украине порядок. Как сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья, антиправительственные выступления на Украине против Зеленского участились.
"Жителям постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, остается два пути: или они снесут киевский режим, или в живых они не останутся. Зеленский, провоцируя продолжения военного конфликта, фактически зачищает подконтрольную ему территорию, чтобы передать Западу с ресурсами, но без людей", - сказал Рогов.
Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
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