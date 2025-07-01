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"Росатом" открыт к расширению сотрудничества по АЭС с Турцией

"Росатом" открыт к расширению сотрудничества по АЭС с Турцией - 01.07.2025, ПРАЙМ

"Росатом" открыт к расширению сотрудничества по АЭС с Турцией

"Росатом" открыт к расширению сотрудничества по АЭС с Турцией, заявил во вторник председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T10:35+0300

2025-07-01T10:35+0300

2025-07-01T10:35+0300

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СТАМБУЛ, 1 июл - ПРАЙМ. "Росатом" открыт к расширению сотрудничества по АЭС с Турцией, заявил во вторник председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. "Мы остаемся открытыми к обсуждению возможностей по расширению сотрудничества с Турцией, и очень позитивно относимся к инициативе Турции по строительству новых АЭС. Мы готовы предложить различные модели имплементации на основе потребностей Турции и с учетом нашего технологического потенциала и производственных мощностей. Выбор подрядчика - это прерогатива исключительно турецкой стороны. Крайне важно, чтобы подрядчик, выбранный для реализации проектов, смог не только осуществить проект, но и адаптировать его и предложить решения, если того потребуют обстоятельства", - заявил Дедусенко на саммите по АЭС NPPES в Стамбуле. РФ будет рада принять участие в строительстве новой АЭС в Турции, заявил в конце июня турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. Турция ведет переговоры относительно двух новых АЭС уже с пятью странами, в том числе с Россией, сообщил в мае министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. В декабре он говорил, что Анкара намерена в течение 2025 года принять окончательное решение по АЭС в Синопе и Фракии и начать реализацию проектов этих станций. Он отмечал, что Россия - одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись. Москва считает, что если удастся согласовать параметры участия России в строительстве АЭС "Синоп", то от этого выиграют обе стороны, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане в июле 2024 года на полях саммита ШОС отмечал, что Анкара и Москва обсуждают детали нового проекта. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в свою очередь говорил, что госкорпорация рассматривается в качестве генподрядчика строительства АЭС "Синоп".

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россия, турция, стамбул, александр новак, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, росатом, аэс "аккую", шос