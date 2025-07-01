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"Прогресс МС-29" отстыковался от МКС - 01.07.2025, ПРАЙМ
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"Прогресс МС-29" отстыковался от МКС
"Прогресс МС-29" отстыковался от МКС - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Прогресс МС-29" отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-29" отстыковался от Международной космической станции (МКС) после нескольких месяцев в ее составе, трансляцию операции | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T21:46+0300
2025-07-01T22:09+0300
общество
байконур
мкс
роскосмос
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-29" отстыковался от Международной космической станции (МКС) после нескольких месяцев в ее составе, трансляцию операции ведет "Роскосмос". Грузовик был пристыкован к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Как ожидается, в 0.46 мск 2 июля двигательная установка корабля должна включиться на торможение. После этого корабль, замедлившись, сойдет с орбиты, войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Несгоревшие элементы его конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана. Ракета "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-29" стартовала с Байконура 21 ноября 2024 года. К станции он пристыковался 23 ноября. Корабль привез на МКС подарки для космонавтов к новому году, топливо для дозаправки станции, питьевую воду, азот для пополнения атмосферы МКС. Также он доставил инвентарь для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследования взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращиванию кристаллов, изучению нейтронов и 3D-печати.
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общество , байконур, мкс, роскосмос
Общество , Байконур, МКС, Роскосмос
21:46 01.07.2025 (обновлено: 22:09 01.07.2025)
 
"Прогресс МС-29" отстыковался от МКС

"Роскосмос": грузовик "Прогресс МС-29" отстыковался от МКС

© Роскосмос" Международная космическая станция
 Международная космическая станция
© Роскосмос
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-29" отстыковался от Международной космической станции (МКС) после нескольких месяцев в ее составе, трансляцию операции ведет "Роскосмос".
Грузовик был пристыкован к модулю "Поиск" российского сегмента МКС.
Как ожидается, в 0.46 мск 2 июля двигательная установка корабля должна включиться на торможение. После этого корабль, замедлившись, сойдет с орбиты, войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Несгоревшие элементы его конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.
Ракета "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-29" стартовала с Байконура 21 ноября 2024 года. К станции он пристыковался 23 ноября. Корабль привез на МКС подарки для космонавтов к новому году, топливо для дозаправки станции, питьевую воду, азот для пополнения атмосферы МКС. Также он доставил инвентарь для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследования взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращиванию кристаллов, изучению нейтронов и 3D-печати.
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ОбществоБайконурМКСРоскосмос
 
 
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