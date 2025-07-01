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"Рособоронэкспорт" рассказал о переговорах с Индией по проектам в сфере ВТС - 01.07.2025, ПРАЙМ
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"Рособоронэкспорт" рассказал о переговорах с Индией по проектам в сфере ВТС
"Рособоронэкспорт" рассказал о переговорах с Индией по проектам в сфере ВТС - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Рособоронэкспорт" рассказал о переговорах с Индией по проектам в сфере ВТС
Россия и Индия ведут переговоры по более 50 проектам в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) для всех видов вооружений, по некоторым из них работа уже... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:06+0300
2025-07-01T13:06+0300
вооружения
россия
индия
калининград
рособоронэкспорт
ростех
алмаз-антей
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия ведут переговоры по более 50 проектам в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) для всех видов вооружений, по некоторым из них работа уже началась, заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Компания сегодня активно развивает партнерство с индийскими государственными и частными предприятиями по совместной разработке и производству продукции военного назначения на территории партнера. Мы обсуждаем более 50 проектов для всех видов вооруженных сил. По ряду из них уже ведем работу", - сообщил Михеев, слова которого цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта". "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") передал Военно-морским силам Индии очередной фрегат проекта 11356, построенный Объединенной судостроительной корпорацией. Торжественная церемония передачи корабля прошла во вторник в Калининграде. Восьмой фрегат проекта 11356, построенный в России для ВМС Индии, получил имя Tamal, что в переводе с санскрита означает "Меч". "Успешное окончание строительства, испытаний и передача фрегата Tamal Индии – сигнал о готовности "Рособоронэкспорта" эффективно выполнять любые контракты по военно-морской тематике с учетом современных трендов мирового рынка. Восьмой фрегат проекта 11356 – образец технологического сотрудничества. На нем установлено более 20 корабельных систем индийского производства, в том числе сверхзвуковой ракетный комплекс BrahMos, автоматизированный комплекс связи, РЛС обнаружения и целеуказания, гидроакустическая станция", - отметил Михеев. Tamal – фрегат, соответствующий всем актуальным требованиям мирового военного кораблестроения. Его радиолокационные средства способны своевременно обнаружить все типы средств воздушного нападения, в том числе, современные низколетящие противокорабельные ракеты. Корабль обладает надежной системой ПВО, основой которой является разработанный и выпускаемый концерном ВКО "Алмаз-Антей" зенитный ракетный комплекс "Штиль-1" с ракетами вертикального пуска. Вооружение корабля полностью соответствует современным угрозам, в том числе и новым. Артиллерийское вооружение, состоящее из установок калибра 100 миллиметров и 30 миллиметров, совместно с комплексом РЭБ способно отразить атаки БПЛА и эффективно бороться с безэкипажными катерами. На корабле усилена вертолетная площадка, благодаря чему он может принимать на борт вертолет дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31. Переданный фрегат Tamal отличается отличными мореходными качествами: он способен пройти без дозаправки топливом 4850 миль и находиться в море 30 суток без пополнения запасов. "Фрегат Tamal успешно завершил приемо-передаточные испытания с участием индийской комиссии. Мы с уверенностью можем сказать, что это современный и многофункциональный корабль, который обладает высокими боевыми возможностями по противодействию надводным, наземным, подводным и воздушным целям. Несмотря на завершение строительства кораблей этого проекта в России, специалисты корпорации продолжат оказывать необходимое содействие при постройке двух кораблей проекта 11356 уже на индийских верфях. Сегодня мы готовы предлагать нашим партнерам самую передовую боевую технику, способную решать широкий спектр задач. Наш опыт и компетенции в проектировании и строительстве боевых кораблей остаются востребованными у многих ведущих стран мира. Рассчитываем и дальше укреплять международное сотрудничество", – отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков. В настоящее время Индия уже эксплуатирует 7 фрегатов проекта 11356. В декабре 2024 года в Калининграде состоялась торжественная передача фрегата Tushil. Кроме того, на индийской верфи Goa Shipyard Limited спущены на воду девятый и десятый фрегаты этого проекта, строящиеся индийскими корабелами при содействии "Рособоронэкспорта".
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россия, индия, калининград, рособоронэкспорт, ростех, алмаз-антей
Вооружения, РОССИЯ, ИНДИЯ, КАЛИНИНГРАД, Рособоронэкспорт, Ростех, Алмаз-Антей
13:06 01.07.2025
 
"Рособоронэкспорт" рассказал о переговорах с Индией по проектам в сфере ВТС

"Рособоронэкспорт": Россия и Индия ведут переговоры по более 50 проектам ВТС

© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия ведут переговоры по более 50 проектам в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) для всех видов вооружений, по некоторым из них работа уже началась, заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Компания сегодня активно развивает партнерство с индийскими государственными и частными предприятиями по совместной разработке и производству продукции военного назначения на территории партнера. Мы обсуждаем более 50 проектов для всех видов вооруженных сил. По ряду из них уже ведем работу", - сообщил Михеев, слова которого цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта".
"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") передал Военно-морским силам Индии очередной фрегат проекта 11356, построенный Объединенной судостроительной корпорацией. Торжественная церемония передачи корабля прошла во вторник в Калининграде. Восьмой фрегат проекта 11356, построенный в России для ВМС Индии, получил имя Tamal, что в переводе с санскрита означает "Меч".
"Успешное окончание строительства, испытаний и передача фрегата Tamal Индии – сигнал о готовности "Рособоронэкспорта" эффективно выполнять любые контракты по военно-морской тематике с учетом современных трендов мирового рынка. Восьмой фрегат проекта 11356 – образец технологического сотрудничества. На нем установлено более 20 корабельных систем индийского производства, в том числе сверхзвуковой ракетный комплекс BrahMos, автоматизированный комплекс связи, РЛС обнаружения и целеуказания, гидроакустическая станция", - отметил Михеев.
Tamal – фрегат, соответствующий всем актуальным требованиям мирового военного кораблестроения. Его радиолокационные средства способны своевременно обнаружить все типы средств воздушного нападения, в том числе, современные низколетящие противокорабельные ракеты. Корабль обладает надежной системой ПВО, основой которой является разработанный и выпускаемый концерном ВКО "Алмаз-Антей" зенитный ракетный комплекс "Штиль-1" с ракетами вертикального пуска.
Вооружение корабля полностью соответствует современным угрозам, в том числе и новым. Артиллерийское вооружение, состоящее из установок калибра 100 миллиметров и 30 миллиметров, совместно с комплексом РЭБ способно отразить атаки БПЛА и эффективно бороться с безэкипажными катерами.
На корабле усилена вертолетная площадка, благодаря чему он может принимать на борт вертолет дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31.
Переданный фрегат Tamal отличается отличными мореходными качествами: он способен пройти без дозаправки топливом 4850 миль и находиться в море 30 суток без пополнения запасов.
"Фрегат Tamal успешно завершил приемо-передаточные испытания с участием индийской комиссии. Мы с уверенностью можем сказать, что это современный и многофункциональный корабль, который обладает высокими боевыми возможностями по противодействию надводным, наземным, подводным и воздушным целям. Несмотря на завершение строительства кораблей этого проекта в России, специалисты корпорации продолжат оказывать необходимое содействие при постройке двух кораблей проекта 11356 уже на индийских верфях. Сегодня мы готовы предлагать нашим партнерам самую передовую боевую технику, способную решать широкий спектр задач. Наш опыт и компетенции в проектировании и строительстве боевых кораблей остаются востребованными у многих ведущих стран мира. Рассчитываем и дальше укреплять международное сотрудничество", – отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.
В настоящее время Индия уже эксплуатирует 7 фрегатов проекта 11356. В декабре 2024 года в Калининграде состоялась торжественная передача фрегата Tushil. Кроме того, на индийской верфи Goa Shipyard Limited спущены на воду девятый и десятый фрегаты этого проекта, строящиеся индийскими корабелами при содействии "Рособоронэкспорта".
Прибалтийский судостроительный завод Янтарь - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Завод "Янтарь" в Калининграде передал Индии фрегат Tamal
13:04
 
ВооруженияРОССИЯИНДИЯКАЛИНИНГРАДРособоронэкспортРостехАлмаз-Антей
 
 
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