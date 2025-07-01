Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи вторичного жилья в Москве за пять месяцев снизились на 1% - 01.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250701/rosreestr-859052898.html
Продажи вторичного жилья в Москве за пять месяцев снизились на 1%
Продажи вторичного жилья в Москве за пять месяцев снизились на 1% - 01.07.2025, ПРАЙМ
Продажи вторичного жилья в Москве за пять месяцев снизились на 1%
Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 54,1 тысячи,... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T09:25+0300
2025-07-01T09:25+0300
экономика
недвижимость
бизнес
москва
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 54,1 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в мае ведомство зарегистрировало почти 8,8 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 23% меньше результата мая 2024 года. По сравнению с апрелем текущего года количество сделок сократилось также на 23%. "В период продолжительных майских праздников вторичный рынок недвижимости демонстрирует традиционное для этого периода снижение активности. Так, в разрезе последних пяти лет в мае число регистраций уступает апрелю в среднем 20%. При этом показатель января-мая оказался на уровне прошлого года, сократившись всего на 553 договора", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.
https://1prime.ru/20250627/obligatsii-858965567.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_667de472a6e9066266eb9580cffabc32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, москва, росреестр
Экономика, Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, Росреестр
09:25 01.07.2025
 
Продажи вторичного жилья в Москве за пять месяцев снизились на 1%

Росреестр: число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае снизилось на 1%

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 54,1 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
В том числе в мае ведомство зарегистрировало почти 8,8 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 23% меньше результата мая 2024 года. По сравнению с апрелем текущего года количество сделок сократилось также на 23%.
"В период продолжительных майских праздников вторичный рынок недвижимости демонстрирует традиционное для этого периода снижение активности. Так, в разрезе последних пяти лет в мае число регистраций уступает апрелю в среднем 20%. При этом показатель января-мая оказался на уровне прошлого года, сократившись всего на 553 договора", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.
Банк Дом.РФ
"Дом.РФ" разместит облигации, привязанные к ценам на жилье
27 июня, 14:06
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесМОСКВАРосреестр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала