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Продажи вторичного жилья в Москве за пять месяцев снизились на 1%

Продажи вторичного жилья в Москве за пять месяцев снизились на 1% - 01.07.2025, ПРАЙМ

Продажи вторичного жилья в Москве за пять месяцев снизились на 1%

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 54,1 тысячи,... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T09:25+0300

2025-07-01T09:25+0300

2025-07-01T09:25+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 54,1 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в мае ведомство зарегистрировало почти 8,8 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 23% меньше результата мая 2024 года. По сравнению с апрелем текущего года количество сделок сократилось также на 23%. "В период продолжительных майских праздников вторичный рынок недвижимости демонстрирует традиционное для этого периода снижение активности. Так, в разрезе последних пяти лет в мае число регистраций уступает апрелю в среднем 20%. При этом показатель января-мая оказался на уровне прошлого года, сократившись всего на 553 договора", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.

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