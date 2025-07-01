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Продажи вторичного жилья в Москве за пять месяцев снизились на 1%
Продажи вторичного жилья в Москве за пять месяцев снизились на 1% - 01.07.2025, ПРАЙМ
Продажи вторичного жилья в Москве за пять месяцев снизились на 1%
Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 54,1 тысячи,... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T09:25+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 54,1 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в мае ведомство зарегистрировало почти 8,8 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 23% меньше результата мая 2024 года. По сравнению с апрелем текущего года количество сделок сократилось также на 23%. "В период продолжительных майских праздников вторичный рынок недвижимости демонстрирует традиционное для этого периода снижение активности. Так, в разрезе последних пяти лет в мае число регистраций уступает апрелю в среднем 20%. При этом показатель января-мая оказался на уровне прошлого года, сократившись всего на 553 договора", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.
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Экономика, Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, Росреестр
Продажи вторичного жилья в Москве за пять месяцев снизились на 1%
Росреестр: число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае снизилось на 1%
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 54,1 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
В том числе в мае ведомство зарегистрировало почти 8,8 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 23% меньше результата мая 2024 года. По сравнению с апрелем текущего года количество сделок сократилось также на 23%.
"В период продолжительных майских праздников вторичный рынок недвижимости демонстрирует традиционное для этого периода снижение активности. Так, в разрезе последних пяти лет в мае число регистраций уступает апрелю в среднем 20%. При этом показатель января-мая оказался на уровне прошлого года, сократившись всего на 553 договора", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.
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