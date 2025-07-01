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В России началась ежегодная индексация коммунальных тарифов

В России началась ежегодная индексация коммунальных тарифов - 01.07.2025, ПРАЙМ

В России началась ежегодная индексация коммунальных тарифов

Ежегодная индексация коммунальных тарифов начинается с 1 июля 2025 года в России. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T00:17+0300

2025-07-01T00:17+0300

2025-07-01T00:17+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ежегодная индексация коммунальных тарифов начинается с 1 июля 2025 года в России. Как подчеркивается в пресс-релизе Минстроя, индексация тарифов на коммунальные услуги является "регулярной, законодательно установленной процедурой, которая проводится на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, сформированного Минэкономразвития России". "В 2025 году изменение совокупного платежа граждан будет формироваться на основе прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен в сфере газоснабжения и электроэнергетики. Законодательно установлено, что индексация тарифов осуществляется в пределах планового уровня инфляции. При этом на протяжении последних лет наблюдается тенденция: фактический рост тарифов оказывается ниже показателей фактической инфляции и роста цен на сопутствующие товары, услуги и топливо", – говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что индексация тарифов на тепловую энергию существенно зависит не только от инфляции, но и от стоимости газа, угля, мазута, электроэнергии и других ресурсов, "которые в тарифе на тепло составляют более 60%". "По аналогии, в тарифах на водоснабжение и водоотведение основное влияние имеет повышение стоимости электроэнергии, обеспечивающей работу насосных станций. В части обслуживания и эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, которое является одним из самых больших в мире по своему масштабу, необходимо учитывать изменения стоимости реагентов для очистки воды", – поясняют в министерстве. Как указывается в пресс-релизе Минстроя, планомерная и разумно обоснованная индексация тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение "продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для бесперебойного предоставления коммунальных услуг". При этом, уточняется в сообщении, со стороны государства предусмотрен контроль за недопущением превышения предельного индекса изменения платы граждан за ЖКУ. Его осуществляют, в частности, ФАС России и государственные жилищные инспекции. "Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля – мера плановая и необходимая. В условиях высокой степени износа коммунальной инфраструктуры (до 70% по данным Минстроя) сдерживание тарифов ведёт к риску системных сбоев и ухудшению качества услуг. Аварии зимой 2023-2024 годов показали последствия хронического недофинансирования", – заявил РИА Недвижимость руководитель проекта дирекции развития Президентской академии, эксперт комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое Станислав Гужов. Он также добавил, что параллельно с индексацией коммунальных тарифов происходит и развитие адресной поддержки населения, и уже сейчас "субсидии на оплату ЖКХ получают миллионы россиян". В Минстрое сообщили, что всего на сегодняшний день субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются 2 миллионам семей, в том числе многодетным семьям, пенсионерам, ветеранам и участникам боевых действий. Механизмы поддержки также распространяются на людей, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы в 22% общего семейного бюджета в среднем по стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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