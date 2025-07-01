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В России заработает обновленный классификатор профессий и должностей

В России заработает обновленный классификатор профессий и должностей - 01.07.2025, ПРАЙМ

В России заработает обновленный классификатор профессий и должностей

Обновленный общероссийский классификатор профессий и должностей заработает с 1 января следующего года, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T03:01+0300

2025-07-01T03:01+0300

2025-07-01T03:01+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Обновленный общероссийский классификатор профессий и должностей заработает с 1 января следующего года, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Новая версия общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов была разработана для выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета 2023 года. Документ состоит из раздела рабочих профессий и раздела должностей служащих, в которые также входят профстандарты и нормативные акты. Классификатор нужен для решения вопросов оценки численности рабочих, учета состава и распределения кадров по категориям персонала и уровню квалификации, а также обеспечения занятости, организации зарплаты, начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах. Обновленная версия вступает в силу с 1 января 2026 года. Сама таблица содержит данные о номере выпуска профессии в Едином тарифно-квалификационном справочнике, коде начальной группы по Общероссийскому классификатору занятий, а также диапазон тарифных разрядов, групп. Первый раздел состоит из 5597 наименований рабочих профессий, а второй - из 4338 должностей служащих.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , рф, владимир путин, госсовет