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В России заработает обновленный классификатор профессий и должностей
В России заработает обновленный классификатор профессий и должностей - 01.07.2025, ПРАЙМ
В России заработает обновленный классификатор профессий и должностей
Обновленный общероссийский классификатор профессий и должностей заработает с 1 января следующего года, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T03:01+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Обновленный общероссийский классификатор профессий и должностей заработает с 1 января следующего года, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Новая версия общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов была разработана для выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета 2023 года. Документ состоит из раздела рабочих профессий и раздела должностей служащих, в которые также входят профстандарты и нормативные акты.
Классификатор нужен для решения вопросов оценки численности рабочих, учета состава и распределения кадров по категориям персонала и уровню квалификации, а также обеспечения занятости, организации зарплаты, начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах. Обновленная версия вступает в силу с 1 января 2026 года.
Сама таблица содержит данные о номере выпуска профессии в Едином тарифно-квалификационном справочнике, коде начальной группы по Общероссийскому классификатору занятий, а также диапазон тарифных разрядов, групп. Первый раздел состоит из 5597 наименований рабочих профессий, а второй - из 4338 должностей служащих.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Госсовет
В России заработает обновленный классификатор профессий и должностей
Обновленный классификатор профессий и должностей заработает с 1 января 2026 года
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Обновленный общероссийский классификатор профессий и должностей заработает с 1 января следующего года, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Новая версия общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов была разработана для выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета 2023 года. Документ состоит из раздела рабочих профессий и раздела должностей служащих, в которые также входят профстандарты и нормативные акты.
Классификатор нужен для решения вопросов оценки численности рабочих, учета состава и распределения кадров по категориям персонала и уровню квалификации, а также обеспечения занятости, организации зарплаты, начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах. Обновленная версия вступает в силу с 1 января 2026 года.
Сама таблица содержит данные о номере выпуска профессии в Едином тарифно-квалификационном справочнике, коде начальной группы по Общероссийскому классификатору занятий, а также диапазон тарифных разрядов, групп. Первый раздел состоит из 5597 наименований рабочих профессий, а второй - из 4338 должностей служащих.