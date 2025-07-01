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Россиянам запретили передавать персональные данные за рубеж - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Россиянам запретили передавать персональные данные за рубеж
Россиянам запретили передавать персональные данные за рубеж - 01.07.2025, ПРАЙМ
Россиянам запретили передавать персональные данные за рубеж
Все персональные данные (ПД) россиян с 1 июля должны храниться и обрабатываться внутри страны: передача таких данных за рубеж от операторов ПД к обработчикам... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T00:27+0300
2025-07-01T00:27+0300
экономика
москва
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Все персональные данные (ПД) россиян с 1 июля должны храниться и обрабатываться внутри страны: передача таких данных за рубеж от операторов ПД к обработчикам теперь невозможна, соответствующие поправки к закону "О персональных данных" вступили в силу. До вступления в силу данной нормы операторы ПД могли совершать все действия с данными на серверах на территории России, а затем передавать базы для дальнейшего анализа зарубежным обработчикам. Теперь это запрещено. Так, не допускается запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение и извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся за границей. Так, к обработчикам относятся вендоры, которые предоставляют компаниям аналитические инструменты - например Google Analytics, сервисы кадрового документооборота, CRM-системы и другие. К персональным данным относятся фамилия, имя, отчество - в связке с email, номером телефона или паспортными данными; дата и место рождения - в связке с ФИО; адрес проживания, номер телефона, email; паспортные данные, ИНН, СНИЛС; фотографии и информация о семейном положении, образовании, профессии, доходах. К персональным данным относятся IP-адрес, учетные записи или данные о местоположении, а также биометрия.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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москва
Экономика, МОСКВА
00:27 01.07.2025
 
Россиянам запретили передавать персональные данные за рубеж

Закон о персональных данных россиян вступил в силу с 1 июля

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Все персональные данные (ПД) россиян с 1 июля должны храниться и обрабатываться внутри страны: передача таких данных за рубеж от операторов ПД к обработчикам теперь невозможна, соответствующие поправки к закону "О персональных данных" вступили в силу.
До вступления в силу данной нормы операторы ПД могли совершать все действия с данными на серверах на территории России, а затем передавать базы для дальнейшего анализа зарубежным обработчикам. Теперь это запрещено. Так, не допускается запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение и извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся за границей.
Так, к обработчикам относятся вендоры, которые предоставляют компаниям аналитические инструменты - например Google Analytics, сервисы кадрового документооборота, CRM-системы и другие.
К персональным данным относятся фамилия, имя, отчество - в связке с email, номером телефона или паспортными данными; дата и место рождения - в связке с ФИО; адрес проживания, номер телефона, email; паспортные данные, ИНН, СНИЛС; фотографии и информация о семейном положении, образовании, профессии, доходах. К персональным данным относятся IP-адрес, учетные записи или данные о местоположении, а также биометрия.
 
ЭкономикаМОСКВА
 
 
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