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Россияне при снижении ставок по вкладам будут инвестировать в недвижимость - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Россияне при снижении ставок по вкладам будут инвестировать в недвижимость
Россияне при снижении ставок по вкладам будут инвестировать в недвижимость - 01.07.2025, ПРАЙМ
Россияне при снижении ставок по вкладам будут инвестировать в недвижимость
Россияне при снижении ставок по банковским вкладам будут вкладывать деньги в инвестиции и недвижимость, такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T04:47+0300
2025-07-01T04:47+0300
финансы
банки
россия
москва
анатолий аксаков
госдума
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Россияне при снижении ставок по банковским вкладам будут вкладывать деньги в инвестиции и недвижимость, такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Часть средств может быть направлена на потребление, инвестиции в недвижимость и фондовый рынок - в условиях стабилизировавшейся инфляции это может подстегнуть экономический рост", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, как россияне будут тратить свои сбережения при снижении ставок по вкладам. По его мнению, снижение ставок по вкладам может привести только к "частичному оттоку ликвидности" из банков, но основная часть средств останется в банковской системе, что связано с традиционной консервативностью российских вкладчиков. "Они предпочитают банковские депозиты как наиболее понятный и низкорисковый инструмент, даже если доходность по ним значительно снижается", - заключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 2 июля.
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финансы, банки, россия, москва, анатолий аксаков, госдума
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Анатолий Аксаков, Госдума
04:47 01.07.2025
 
Россияне при снижении ставок по вкладам будут инвестировать в недвижимость

Аксаков: россияне при снижении ставок по вкладам будут вкладывать деньги в недвижимость

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Россияне при снижении ставок по банковским вкладам будут вкладывать деньги в инвестиции и недвижимость, такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Часть средств может быть направлена на потребление, инвестиции в недвижимость и фондовый рынок - в условиях стабилизировавшейся инфляции это может подстегнуть экономический рост", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, как россияне будут тратить свои сбережения при снижении ставок по вкладам.
По его мнению, снижение ставок по вкладам может привести только к "частичному оттоку ликвидности" из банков, но основная часть средств останется в банковской системе, что связано с традиционной консервативностью российских вкладчиков.
"Они предпочитают банковские депозиты как наиболее понятный и низкорисковый инструмент, даже если доходность по ним значительно снижается", - заключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 2 июля.
 
ФинансыБанкиРОССИЯМОСКВААнатолий АксаковГосдума
 
 
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