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Россияне при снижении ставок по вкладам будут инвестировать в недвижимость

Россияне при снижении ставок по вкладам будут инвестировать в недвижимость - 01.07.2025, ПРАЙМ

Россияне при снижении ставок по вкладам будут инвестировать в недвижимость

Россияне при снижении ставок по банковским вкладам будут вкладывать деньги в инвестиции и недвижимость, такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T04:47+0300

2025-07-01T04:47+0300

2025-07-01T04:47+0300

финансы

банки

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москва

анатолий аксаков

госдума

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Россияне при снижении ставок по банковским вкладам будут вкладывать деньги в инвестиции и недвижимость, такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Часть средств может быть направлена на потребление, инвестиции в недвижимость и фондовый рынок - в условиях стабилизировавшейся инфляции это может подстегнуть экономический рост", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, как россияне будут тратить свои сбережения при снижении ставок по вкладам. По его мнению, снижение ставок по вкладам может привести только к "частичному оттоку ликвидности" из банков, но основная часть средств останется в банковской системе, что связано с традиционной консервативностью российских вкладчиков. "Они предпочитают банковские депозиты как наиболее понятный и низкорисковый инструмент, даже если доходность по ним значительно снижается", - заключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 2 июля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, москва, анатолий аксаков, госдума