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"Просто и успешно": на Западе раскрыли, что Европа готовит против России - 01.07.2025, ПРАЙМ
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"Просто и успешно": на Западе раскрыли, что Европа готовит против России
"Просто и успешно": на Западе раскрыли, что Европа готовит против России - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Просто и успешно": на Западе раскрыли, что Европа готовит против России
Пропаганда в западных странах, очерняющая Россию, практически идентична кампаниям 20 века. Об этом в материале для издания Berliner Zeitung написал политолог и... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T09:01+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пропаганда в западных странах, очерняющая Россию, практически идентична кампаниям 20 века. Об этом в материале для издания Berliner Zeitung написал политолог и исследователь пропаганды Йонас Тегель."Сегодня перед правителями Германии и Европы стоит задача убедить в основном миролюбивое население согласиться на многие сотни тысяч миллионов расходов на вооружение, возобновление воинской повинности и подготовку к войне против России", — заметил эксперт.Тегель обратил внимание, что главы европейских государств также начали следовать принципам методичек 20-го века, чтобы поспособствовать распространению пламени антироссийской истерии. Так, автор проводит параллели между актуальными событиями и пропагандистской кампанией Эдварда Бернейса против Гватемалы, которая была осуществлена по заказу Вашингтона.По мнению эксперта, стратегия Бернейса отличалась простотой и стала успешна, так как он в течение длительного периода наводнял американские СМИ сообщениями страха по поводу коммунистического диктатора Хакобо Арбенса, который якобы не только жестоко угнетал собственный народ, но и был на грани вторжения в Соединенные Штаты.
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ес, россия
Политика, ЕС, РОССИЯ
09:01 01.07.2025 (обновлено: 09:02 01.07.2025)
 
"Просто и успешно": на Западе раскрыли, что Европа готовит против России

Berliner Zeitung: европейцев готовят к войне с Россией по методичкам 20 века

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пропаганда в западных странах, очерняющая Россию, практически идентична кампаниям 20 века. Об этом в материале для издания Berliner Zeitung написал политолог и исследователь пропаганды Йонас Тегель.
"Сегодня перед правителями Германии и Европы стоит задача убедить в основном миролюбивое население согласиться на многие сотни тысяч миллионов расходов на вооружение, возобновление воинской повинности и подготовку к войне против России", — заметил эксперт.
Тегель обратил внимание, что главы европейских государств также начали следовать принципам методичек 20-го века, чтобы поспособствовать распространению пламени антироссийской истерии. Так, автор проводит параллели между актуальными событиями и пропагандистской кампанией Эдварда Бернейса против Гватемалы, которая была осуществлена по заказу Вашингтона.
По мнению эксперта, стратегия Бернейса отличалась простотой и стала успешна, так как он в течение длительного периода наводнял американские СМИ сообщениями страха по поводу коммунистического диктатора Хакобо Арбенса, который якобы не только жестоко угнетал собственный народ, но и был на грани вторжения в Соединенные Штаты.
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