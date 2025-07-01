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Аналитик предсказал потери, которые ждут рубль в июле

Аналитик предсказал потери, которые ждут рубль в июле - 01.07.2025, ПРАЙМ

Аналитик предсказал потери, которые ждут рубль в июле

В июле рубль будет медленно ослабевать к основным валютам, преимущественно, к евро, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Александров, руководитель управления... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T04:04+0300

2025-07-01T04:04+0300

2025-07-01T04:04+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В июле рубль будет медленно ослабевать к основным валютам, преимущественно, к евро, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" "В июле мы ориентируемся на медленное ослабление рубля, особенно относительно евро. В пользу этого сценария и сохраняющаяся глобальная неопределённость, и конфликт администрации Трампа с главой ФРС, и существенный дефицит бюджета РФ, который снова стал актуальным после просадки нефти и увеличения добычи ОПЕК+", - считает он.Постепенно будет меняться и воздействие со стороны операций по продаже валюты и золота. Этим занимаются ЦБ и Минфин, которые, с высокой долей вероятности, сократят вброс валюты на рынок."В то же время, обвалов не ждём, поскольку предпосылок для этого нет, повышенного спроса на валюту со стороны реального сектора сейчас не видим. В итоге, ждём в июле доллар в диапазоне 78-81 рубль, евро в коридоре 91-94 рубля и юань в пределах 10,8-11,3 рублей", - прогнозирует аналитик.В целом, спекулятивный спрос со стороны частных инвесторов может сосредоточиться как во фьючерсах на валюту, так и в облигациях, номинированных в валюте, в том числе государственных, которые имеют доходность 3,5-7,5%, в зависимости от срока погашения. Таким образом, они могут быть выгодны для краткосрочных покупок, заключил Александров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, рынок, торги, финансы, дмитрий александров, рубль