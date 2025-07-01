Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик предсказал потери, которые ждут рубль в июле - 01.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250701/rubl-859029115.html
Аналитик предсказал потери, которые ждут рубль в июле
Аналитик предсказал потери, которые ждут рубль в июле - 01.07.2025, ПРАЙМ
Аналитик предсказал потери, которые ждут рубль в июле
В июле рубль будет медленно ослабевать к основным валютам, преимущественно, к евро, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Александров, руководитель управления... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T04:04+0300
2025-07-01T04:04+0300
курсы валют
рынок
торги
финансы
дмитрий александров
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa3f5342c7c6bacb168bf5f17bb13640.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В июле рубль будет медленно ослабевать к основным валютам, преимущественно, к евро, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" "В июле мы ориентируемся на медленное ослабление рубля, особенно относительно евро. В пользу этого сценария и сохраняющаяся глобальная неопределённость, и конфликт администрации Трампа с главой ФРС, и существенный дефицит бюджета РФ, который снова стал актуальным после просадки нефти и увеличения добычи ОПЕК+", - считает он.Постепенно будет меняться и воздействие со стороны операций по продаже валюты и золота. Этим занимаются ЦБ и Минфин, которые, с высокой долей вероятности, сократят вброс валюты на рынок."В то же время, обвалов не ждём, поскольку предпосылок для этого нет, повышенного спроса на валюту со стороны реального сектора сейчас не видим. В итоге, ждём в июле доллар в диапазоне 78-81 рубль, евро в коридоре 91-94 рубля и юань в пределах 10,8-11,3 рублей", - прогнозирует аналитик.В целом, спекулятивный спрос со стороны частных инвесторов может сосредоточиться как во фьючерсах на валюту, так и в облигациях, номинированных в валюте, в том числе государственных, которые имеют доходность 3,5-7,5%, в зависимости от срока погашения. Таким образом, они могут быть выгодны для краткосрочных покупок, заключил Александров.
https://1prime.ru/20250628/rubl-858971610.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5891e9de33fa183feb20032b1c68667.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курсы валют, рынок, торги, финансы, дмитрий александров, рубль
Курсы валют, Рынок, Торги, Финансы, Дмитрий Александров, рубль
04:04 01.07.2025
 
Аналитик предсказал потери, которые ждут рубль в июле

Аналитик Александров: в июле рубль будет медленно слабеть, прежде всего, к евро

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и долларов США
Денежные купюры Банка России и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В июле рубль будет медленно ослабевать к основным валютам, преимущественно, к евро, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал"
"В июле мы ориентируемся на медленное ослабление рубля, особенно относительно евро. В пользу этого сценария и сохраняющаяся глобальная неопределённость, и конфликт администрации Трампа с главой ФРС, и существенный дефицит бюджета РФ, который снова стал актуальным после просадки нефти и увеличения добычи ОПЕК+", - считает он.
Постепенно будет меняться и воздействие со стороны операций по продаже валюты и золота. Этим занимаются ЦБ и Минфин, которые, с высокой долей вероятности, сократят вброс валюты на рынок.
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
Россиянам объяснили, что делать с рублем во втором полугодии
28 июня, 02:02
"В то же время, обвалов не ждём, поскольку предпосылок для этого нет, повышенного спроса на валюту со стороны реального сектора сейчас не видим. В итоге, ждём в июле доллар в диапазоне 78-81 рубль, евро в коридоре 91-94 рубля и юань в пределах 10,8-11,3 рублей", - прогнозирует аналитик.
В целом, спекулятивный спрос со стороны частных инвесторов может сосредоточиться как во фьючерсах на валюту, так и в облигациях, номинированных в валюте, в том числе государственных, которые имеют доходность 3,5-7,5%, в зависимости от срока погашения. Таким образом, они могут быть выгодны для краткосрочных покупок, заключил Александров.
 
Курсы валютРынокТоргиФинансыДмитрий Александроврубль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала