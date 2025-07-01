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Годовое собрание акционеров "Русагро" не состоялось - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Годовое собрание акционеров "Русагро" не состоялось
Годовое собрание акционеров "Русагро" не состоялось - 01.07.2025, ПРАЙМ
Годовое собрание акционеров "Русагро" не состоялось
Годовое собрание акционеров "Русагро" не состоялось из-за отсутствия кворума, совет директоров 4 июля рассмотрит созыв нового собрания, следует из материалов... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T09:56+0300
2025-07-01T09:56+0300
экономика
русагро
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров "Русагро" не состоялось из-за отсутствия кворума, совет директоров 4 июля рассмотрит созыв нового собрания, следует из материалов компании. "Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся: 30 июня 2025 года. Основание для объявления общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся (отсутствие кворума для проведения общего собрания, отсутствие счетной комиссии (регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии), иное): отсутствие кворума для проведения общего собрания", - говорится в сообщении. При этом в материалах компании отмечается, что совет директоров 4 июля 2025 года рассмотрит созыв повторного заседания годового общего собрания. "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.
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русагро
Экономика, Русагро
09:56 01.07.2025
 
Годовое собрание акционеров "Русагро" не состоялось

Годовое собрание акционеров "Русагро" не состоялось из-за отсутствия кворума

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров "Русагро" не состоялось из-за отсутствия кворума, совет директоров 4 июля рассмотрит созыв нового собрания, следует из материалов компании.
"Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся: 30 июня 2025 года. Основание для объявления общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся (отсутствие кворума для проведения общего собрания, отсутствие счетной комиссии (регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии), иное): отсутствие кворума для проведения общего собрания", - говорится в сообщении.
При этом в материалах компании отмечается, что совет директоров 4 июля 2025 года рассмотрит созыв повторного заседания годового общего собрания.
"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.
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