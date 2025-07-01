https://1prime.ru/20250701/rusagro-859054195.html

Годовое собрание акционеров "Русагро" не состоялось

Годовое собрание акционеров "Русагро" не состоялось - 01.07.2025, ПРАЙМ

Годовое собрание акционеров "Русагро" не состоялось

Годовое собрание акционеров "Русагро" не состоялось из-за отсутствия кворума, совет директоров 4 июля рассмотрит созыв нового собрания, следует из материалов... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T09:56+0300

2025-07-01T09:56+0300

2025-07-01T09:56+0300

экономика

русагро

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75738/02/757380293_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_298b713fb2c63c127ca4040db6b75838.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров "Русагро" не состоялось из-за отсутствия кворума, совет директоров 4 июля рассмотрит созыв нового собрания, следует из материалов компании. "Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся: 30 июня 2025 года. Основание для объявления общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся (отсутствие кворума для проведения общего собрания, отсутствие счетной комиссии (регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии), иное): отсутствие кворума для проведения общего собрания", - говорится в сообщении. При этом в материалах компании отмечается, что совет директоров 4 июля 2025 года рассмотрит созыв повторного заседания годового общего собрания. "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.

https://1prime.ru/20250518/sledstvie-857683675.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

русагро