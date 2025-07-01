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"Русгидро" полностью завершило переезд в Красноярск

"Русгидро" полностью завершило переезд в Красноярск - 01.07.2025, ПРАЙМ

"Русгидро" полностью завершило переезд в Красноярск

"Русгидро" 1 июля полностью завершило переезд в Красноярск, переехало более 40% работников московского офиса, включая все руководство, сообщили в компании. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T09:33+0300

2025-07-01T09:33+0300

2025-07-01T09:33+0300

бизнес

россия

красноярск

русгидро

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. "Русгидро" 1 июля полностью завершило переезд в Красноярск, переехало более 40% работников московского офиса, включая все руководство, сообщили в компании. "1 июля 2025 года "Русгидро" полностью завершило релокацию своей штаб-квартиры из Москвы в Красноярск. В крупнейший город Восточной Сибири переехало более 40% работников московского офиса компании, включая всех руководителей. Рабочие места в Москве ликвидированы", - сказано в сообщении.

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красноярск

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бизнес, россия, красноярск, русгидро