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"Русгидро" полностью завершило переезд в Красноярск - 01.07.2025, ПРАЙМ
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"Русгидро" полностью завершило переезд в Красноярск
"Русгидро" полностью завершило переезд в Красноярск - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Русгидро" полностью завершило переезд в Красноярск
"Русгидро" 1 июля полностью завершило переезд в Красноярск, переехало более 40% работников московского офиса, включая все руководство, сообщили в компании. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T09:33+0300
2025-07-01T09:33+0300
бизнес
россия
красноярск
русгидро
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. "Русгидро" 1 июля полностью завершило переезд в Красноярск, переехало более 40% работников московского офиса, включая все руководство, сообщили в компании. "1 июля 2025 года "Русгидро" полностью завершило релокацию своей штаб-квартиры из Москвы в Красноярск. В крупнейший город Восточной Сибири переехало более 40% работников московского офиса компании, включая всех руководителей. Рабочие места в Москве ликвидированы", - сказано в сообщении.
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бизнес, россия, красноярск, русгидро
Бизнес, РОССИЯ, Красноярск, Русгидро
09:33 01.07.2025
 
"Русгидро" полностью завершило переезд в Красноярск

"Русгидро" 1 июля полностью завершило переезд из Москвы в Красноярск

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Красноярск
Вид на Красноярск - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. "Русгидро" 1 июля полностью завершило переезд в Красноярск, переехало более 40% работников московского офиса, включая все руководство, сообщили в компании.
"1 июля 2025 года "Русгидро" полностью завершило релокацию своей штаб-квартиры из Москвы в Красноярск. В крупнейший город Восточной Сибири переехало более 40% работников московского офиса компании, включая всех руководителей. Рабочие места в Москве ликвидированы", - сказано в сообщении.
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БизнесРОССИЯКрасноярскРусгидро
 
 
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