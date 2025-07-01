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Российский рынок акций перешел к легкому росту

Российский рынок акций перешел к легкому росту - 01.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к легкому росту

Российский рынок акций перешел к легкому повышению и в основную торговую сессию прибавляет 0,2%, следует из данных Московской биржи. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T11:40+0300

2025-07-01T11:40+0300

2025-07-01T11:40+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к легкому повышению и в основную торговую сессию прибавляет 0,2%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.28 мск увеличивался на 0,2%, до 2853,01 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,1%, до 1203,78 пункта. Ранее во вторник индекс Мосбиржи максимально снижался до 2838,48 пункта. В частности, дорожают бумаги "Полюса" (+2,5%), "Позитива" (+2,8%), "Новатэка" (+1,7%). Дешевеют акции "Фосагро" (-0,9%), ПИКа (-1,2%), МТС (-0,7%). В основную сессию отмечаются попытки игроков развить позитивную тенденцию в динамике российских акций, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Возможность снижения на заседании ЦБ РФ в июле ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт продолжит поддерживать покупки российских акций. В результате, индекс Мосбиржи в ходе сессии попытается сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на отметке 2880 пунктов. При этом целевым диапазоном на сегодня видим коридор 2830-2880 пунктов", - добавляет он. Регулятор может пойти на снижение ставки сразу на 2 процентных пункта, при этом большинство участников рынка все же ожидает уменьшение "ключа" на 1 п.п., рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "При этом позитивные ожидания по смягчению ДКП уже давно закладывались в долговой рынок, но не в акции. Не исключено, что рынок акций попытается догнать ушедшие вперед облигации", - добавляет он.

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рынок, акции, торги, рф, богдан зварич, алексей антонов, мосбиржа, новатэк, мтс