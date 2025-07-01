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Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост во вторник

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост во вторник - 01.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост во вторник

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост во второй половине основных торгов вторника, следует из данных торгов. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T15:58+0300

2025-07-01T15:58+0300

2025-07-01T15:58+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост во второй половине основных торгов вторника, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.47 мск рос на 0,31%, до 2 856,23 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,67%, до 67,19 доллара за баррель. "Российский рынок акций в очередной раз показал в начале торгов череду разнонаправленных движений. После непродолжительного роста он резко откатился от новой трехнедельной вершины, но затем эту просадку выкупили с обновлением достигнутых максимумов. Вскоре наши фондовые индикаторы вновь резко сдали позиции и переписали дневной минимум, однако затем быстро вернулись к сегодняшним вершинам и символически обновили их, находясь в небольшом плюсе", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Попыткам продолжить рост предыдущих нескольких сессий способствуют ожидания более быстрого смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, отметил эксперт. "Российский рынок к середине дня демонстрирует нейтральную динамику, оставаясь вблизи уровней открытия… Давление на рынок продолжает оказывать слабая динамика нефтяного сектора, где высокий уровень запасов и слабый спрос в Европе и Азии продолжают оказывать давление на цены. Рубль пока не реагирует на обсуждение новых санкций Евросоюза", - рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Напротив, позитивные настроения инвесторов поддерживаются ожиданиями снижения ключевой ставки со стороны Банка России - предпосылки для снижения ставки более чем на 1 процентный пункт допустил и зампред ЦБ Алексей Заботкин, отметив, что решение будет зависеть от инфляционных данных, добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Позитива" (+4,77%), "Полюса" (+3,36%), VK (+2,18%), "Новатэка" (+2,15%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,13%). "Акции "Аэрофлота" (-1,1%) дешевеют на фоне вчерашнего заявления Росавиации о снижении пассажиропотока отечественных перевозчиков в мае на 0,9%, до 9,2 миллиона, что негативно отразится на финансовых результатах компании за второй квартал", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Сильно дешевеют акции "СПБ биржи" (-2,23%), "Фосагро" (-1,8%), ДВМП (-1,52%), "Татнефти" (-1,21%), ОГК-2 (-1,19%). ПРОГНОЗЫ "В целом оптимистичный настрой у нас сохраняется, поэтому, если новостной фон, связанный с геополитической ситуацией для России, не ухудшится, нефтяные цены удержатся от сильного снижения, а рубль - от быстрого укрепления, индекс Мосбиржи способен продолжить рост с ближайшей целью в области сопротивления 2910–2947 пунктов", - рассказал Бабин из "БКС Мир инвестиций". Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне 2800-2900 пунктов. В отсутствие скачков на сырьевых рынках рынок акций завершит основные торги в "зеленой зоне", ожидает Магомедов из ФГ "Финам".

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рынок, торги, индексы, европа, дмитрий бабин, алексей заботкин, "бкс мир инвестиций", финам