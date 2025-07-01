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Российский рынок акций завершил торги вторника символическим ростом

Российский рынок акций завершил торги вторника символическим ростом - 01.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги вторника символическим ростом

Российский рынок акций завершил основные торги вторника символическим ростом, следует из данных Московской биржи. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T19:08+0300

2025-07-01T19:08+0300

2025-07-01T19:08+0300

общество

мосбиржа

"бкс мир инвестиций"

татнефть

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника символическим ростом, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,04% - до 2 848,44 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,18%, до 1 144,28 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,2%, до 1 200,15 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожал на 0,67%, до 67,19 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи во вторник демонстрировал рост, приближаясь к промежуточному сопротивлению у 2860 пунктов. Надежды на геополитические подвижки и более решительное снижение ключевой ставки Центробанком продолжают формировать спрос в акциях. Дополнительную ликвидность на рынке может создавать реинвестирование инвесторами ранее полученных дивидендов", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Сырьевые товары отреагировали ростом котировок на очередную волну ослабления доллара, при этом цены на нефть сдерживаются ожиданиями того, что ОПЕК+ в конце этой недели примет решение о еще одном ускоренном наращивании добычи, отметил эксперт. "Ряд инвесторов мог обратить внимание на утренние данные, показавшие падение производственного PMI в июне до минимума с марта 2022 года. С одной стороны, это усиливает опасения рецессии, но, с другой стороны, это также может располагать к более активному смягчению ДКП", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Корпоративный новостной фон в России был противоречивым. Динамика на внешних рынках обусловлена неопределенностью, связанной с приближением даты 9 июля, с которой должны начать действовать импортные пошлины Белого дома", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "Позитива" (+5,44%), "Мечела" (префы подорожали на 4,68%, обыкновенные акции на 4,37%), "Полюса" (+3,04%), "Магнита" (+2,27%), АФК "Система" (+2,24%). "В лидеры роста сегодня вышла группа "Позитив", скорее всего, в ожидании возможной господдержки российского ИТ-сектора ввиду создания национального мессенджера. В аутсайдерах на фоне предстоящей публикации финансового отчета за первое полугодие оказались обыкновенные акции "Татнефти", - рассказала Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Фосагро" (-2,58%), ОГК-2 (-2,17%), "Татнефти" (обыкновенные акции подешевели на 2,13%, префы – на 1,56%), "СПБ биржи" (-1,92%), "М.видео" (-1,37%). Прогнозы В среду индекс, вероятно, останется вблизи 2850 пунктов, а дальнейшую динамику ему задаст целый ряд вечерней экономической статистики от Росстата, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Мильчакова ожидает индекс Мосбиржи 2 июля в диапазоне 2800-2900 пунктов. Индекс Мосбиржи 2 июля будет в диапазоне 2775-2875 пунктов, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

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общество , мосбиржа, "бкс мир инвестиций", татнефть