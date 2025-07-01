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Перевозки пассажиров на сети РЖД в I полугодии выросли на 2,6% - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Перевозки пассажиров на сети РЖД в I полугодии выросли на 2,6%
Перевозки пассажиров на сети РЖД в I полугодии выросли на 2,6% - 01.07.2025, ПРАЙМ
Перевозки пассажиров на сети РЖД в I полугодии выросли на 2,6%
Перевозки пассажиров на сети РЖД в первом полугодии 2025 года выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в июне – на 0,5% | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T12:02+0300
2025-07-01T12:13+0300
экономика
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россия
ржд
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в первом полугодии 2025 года выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в июне – на 0,5% в годовом выражении, сообщила компания."В июне на сети РЖД перевезли 114,9 млн пассажиров. Это на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года... За I полугодие 2025 года поездки совершили 626,9 млн пассажиров (+2,6%)", - говорится в сообщении.Так, в пригородных поездах за первое полугодие перевезено 567,8 миллиона человек (+2,8%), в поездах дальнего следования – 59,1 миллиона человек (+0,8%). В июне в пригородном сообщении отправлено 102,5 миллиона человек (+0,5%), в дальнем следовании – 12,4 миллиона человек (+0,5%).Железнодорожные перевозки пассажиров в России за прошедшие дни 2025 года выросли на 2,7%, сообщал 30 июня замминистра транспорта РФ Алексей Шило.РЖД в 2025 году планируют перевезти 1,3 миллиарда человек, превысив рекорд прошлого года, сообщал в феврале гендиректор компании Олег Белозеров. Перевозки пассажиров на сети РЖД в 2024 году выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 1 миллиарда 284,1 миллиона человек.
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бизнес, россия, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РЖД
12:02 01.07.2025 (обновлено: 12:13 01.07.2025)
 
Перевозки пассажиров на сети РЖД в I полугодии выросли на 2,6%

Перевозки пассажиров на сети РЖД в I полугодии 2025 года выросли на 2,6%

© РИА Новости . Владимир СергеевПрибытие аэроэкспресса из Домодедово на Павелецкий вокзал
Прибытие аэроэкспресса из Домодедово на Павелецкий вокзал - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в первом полугодии 2025 года выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в июне – на 0,5% в годовом выражении, сообщила компания.
"В июне на сети РЖД перевезли 114,9 млн пассажиров. Это на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года... За I полугодие 2025 года поездки совершили 626,9 млн пассажиров (+2,6%)", - говорится в сообщении.
Так, в пригородных поездах за первое полугодие перевезено 567,8 миллиона человек (+2,8%), в поездах дальнего следования – 59,1 миллиона человек (+0,8%). В июне в пригородном сообщении отправлено 102,5 миллиона человек (+0,5%), в дальнем следовании – 12,4 миллиона человек (+0,5%).
Железнодорожные перевозки пассажиров в России за прошедшие дни 2025 года выросли на 2,7%, сообщал 30 июня замминистра транспорта РФ Алексей Шило.
РЖД в 2025 году планируют перевезти 1,3 миллиарда человек, превысив рекорд прошлого года, сообщал в феврале гендиректор компании Олег Белозеров. Перевозки пассажиров на сети РЖД в 2024 году выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 1 миллиарда 284,1 миллиона человек.
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Погрузка на сети РЖД в I полугодии снизилась на 7,6%
11:39
 
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