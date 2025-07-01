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РЖД введут скидки на экспорт ряда грузов по западной ветке МТК "Север-Юг"

РЖД введут скидки на экспорт ряда грузов по западной ветке МТК "Север-Юг" - 01.07.2025, ПРАЙМ

РЖД введут скидки на экспорт ряда грузов по западной ветке МТК "Север-Юг"

РЖД до конца 2025 года вводят скидки к тарифу до 50% на экспортные перевозки каменного угля, удобрений и черных металлов по западному маршруту международного... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T14:42+0300

2025-07-01T14:42+0300

2025-07-01T14:42+0300

бизнес

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индия

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. РЖД до конца 2025 года вводят скидки к тарифу до 50% на экспортные перевозки каменного угля, удобрений и черных металлов по западному маршруту международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг", следует из решения правления компании. Протокол заседания правления РЖД датирован 24 июня и опубликован во вторник в корпоративной газете компании – "Гудок". "Об изменении уровня железнодорожных тарифов на экспортные перевозки каменного угля, минеральных и химических удобрений и черных металлов через пограничную передаточную станцию Самур (эксп.) Северо-Кавказской железной дороги с дальнейшим проследованием азербайджано-иранского пограничного перехода Астара (эксп.) по западному маршруту международного транспортного коридора "Север – Юг" … Установить … следующие понижающие коэффициенты", - говорится в решении правления. В частности, коэффициент 0,872 (скидка 12,8%) будет применяться к тарифам на перевозки каменного угля в вагонах, 0,65 (скидка 35%) – на перевозки удобрений в вагонах, по 0,5 (скидка 50%) – на перевозки черных металлов в вагонах и контейнерах с определённым кодом. "Коэффициенты вступают в силу в установленном порядке и действуют по 31 декабря 2025 года включительно", - указано в документе. Уточняется, что скидки не применяются на первоначальном и на последующих участках перевозки в случае изменения первоначальной станции назначения груженого контейнера как в пути следования, так и на первоначальной станции назначения. МТК "Север-Юг" – международный транспортный коридор, обеспечивающий экспортно-импортные перевозки России в сообщении с Ираном и далее транзитом с Индией и странами Персидского залива и Южной Азии. Западный маршрут коридора идет через территорию России, Азербайджана и Ирана. Это перевозки по железной дороге через российскую станцию Самур, далее через станцию Астара, расположенную на границе Азербайджана и Ирана, с последующей перегрузкой на автотранспорт для перевозки по территории Ирана.

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бизнес, иран, азербайджан, индия, ржд, мтк "север-юг"