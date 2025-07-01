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Эксперт оценил шансы на ускорение строительства АЭС "Пакш-2"

Эксперт оценил шансы на ускорение строительства АЭС "Пакш-2" - 01.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил шансы на ускорение строительства АЭС "Пакш-2"

Снятие американских санкций с проекта АЭС "Пакш-2", по всей вероятности, ускорит строительство, но говорить о заливке "первого бетона" для пятого блока пока... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T14:40+0300

2025-07-01T14:40+0300

2025-07-01T14:40+0300

энергетика

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БУДАПЕШТ, 1 июл - ПРАЙМ. Снятие американских санкций с проекта АЭС "Пакш-2", по всей вероятности, ускорит строительство, но говорить о заливке "первого бетона" для пятого блока пока рано, заявил РИА Новости венгерский эксперт по атомной энергетике Жолт Харфаш. В воскресенье глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что новая администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, теперь строительство может быть продолжено. В "Росатоме" РИА Новости заявили, что исключение из-под американских финансовых санкций ряда российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", позволит госкорпорации более интенсивно выполнять этот проект вместе с венгерскими партнерами. "Это решение, вероятно, может ускорить проект и сделать работы более интенсивными, но пока что рано говорить о "первом бетоне", - сказал Харфаш. По изначальным планам, заливка "первого бетона" для пятого блока АЭС должна была состояться в марте 2025 года, но была отложена из-за санкций США против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В июне Сийярто заявил РИА Новости, что заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".

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россия, венгрия, сша, будапешт, петер сийярто, пакш-2, аэс "пакш", росатом