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США ввели санкции против четырех россиян
США ввели санкции против четырех россиян - 01.07.2025, ПРАЙМ
США ввели санкции против четырех россиян
США ввели санкции против четырех россиян, обвинив их в управлении Aeza Group, подозреваемой в помощи киберпреступникам, сообщает офис по контролю за... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T18:00+0300
2025-07-01T18:00+0300
2025-07-01T18:00+0300
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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. США ввели санкции против четырех россиян, обвинив их в управлении Aeza Group, подозреваемой в помощи киберпреступникам, сообщает офис по контролю за иностранными активами минфина США. Aeza Group якобы базируется в Санкт-Петербурге и предлагает услуги хостинга Bulletproof (BPH), указывает минфин. BPH подозревают в поддержке цифровой криминальной активности, целью которой являются граждане США, через сервис якобы предлагают доступ к серверам, компьютерам и инфраструктуре, помогая киберпреступникам, утверждает минфин. Санкции введены против Арсения Пензева, которого власти США считают гендиректором Aeza, как указывает минфин, Пензева в РФ обвиняли в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Также под санкции попали Юрий Бозоян, Владимир Гаст и Игорь Князев, которых американские власти называют руководством Aeza.
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Политика, Общество , Мировая экономика, США, РФ
США ввели санкции против четырех россиян
США ввели санкции против четырех россиян, обвинив их в управлении Aeza Group
ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. США ввели санкции против четырех россиян, обвинив их в управлении Aeza Group, подозреваемой в помощи киберпреступникам, сообщает офис по контролю за иностранными активами минфина США.
Aeza Group якобы базируется в Санкт-Петербурге и предлагает услуги хостинга Bulletproof (BPH), указывает минфин. BPH подозревают в поддержке цифровой криминальной активности, целью которой являются граждане США, через сервис якобы предлагают доступ к серверам, компьютерам и инфраструктуре, помогая киберпреступникам, утверждает минфин.
Санкции введены против Арсения Пензева, которого власти США считают гендиректором Aeza, как указывает минфин, Пензева в РФ обвиняли в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Также под санкции попали Юрий Бозоян, Владимир Гаст и Игорь Князев, которых американские власти называют руководством Aeza.
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