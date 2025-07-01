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Руслан Вестеровский: Сбер формирует страховую инфраструктуру будущего

Руслан Вестеровский: Сбер формирует страховую инфраструктуру будущего - 01.07.2025, ПРАЙМ

Руслан Вестеровский: Сбер формирует страховую инфраструктуру будущего

О системных изменениях на рынках страхования, инвестиций и пенсионных накоплений, запуске новой архитектуры долгосрочных сбережений, вызовах для финансовых... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T10:02+0300

2025-07-01T10:02+0300

2025-07-01T10:02+0300

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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. О системных изменениях на рынках страхования, инвестиций и пенсионных накоплений, запуске новой архитектуры долгосрочных сбережений, вызовах для финансовых институтов и о том, какую роль играет Сбер в формировании будущей финансовой инфраструктуры России агентству "Прайм" в преддверии Финансового конгресса Банка России рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.- Начать хотелось бы с некоторого обзора того, что произошло за последний год в тех сегментах, где вы работаете. Что влияло на бизнес и как вы на это реагируете? Давайте начнем со страхования, прошлый год стал для него весьма насыщенным…- Действительно, с 2025 года рынок страхования жизни работает в новых условиях налогообложения: отменена льгота, действовавшая с 2001 года. Это сделало продукты инвестиционного страхования менее конкурентоспособными по сравнению с другими финансовыми инструментами. Дополнительно действует прогрессивная шкала НДФЛ для крупных доходов.В то же время принят закон о долевом страховании жизни (ДСЖ) — принципиально новом гибридном продукте, сочетающем страховую защиту и инвестиции в паевые фонды. Наша дочерняя компания СберСтрахование жизни стала первой, получившей лицензию на ДСЖ и запустившей этот новый для России вид страхования.Поддержку страхованию жизни в прошлом году оказала высокая ключевая ставка, которая усилила интерес населения к инвестиционным и накопительным программам за счёт конкурентной доходности по отношению к депозитам. В результате в 2024 году рынок показал рекордный рост.Сейчас рынок находится в точке трансформации — идет обсуждение новых налоговых стимулов, включая индивидуальные льготы для ДСЖ. Итоговая налоговая конфигурация во многом определит будущий ландшафт этого рынка.- На пенсионном рынке тон задавала программа долгосрочных сбережений (ПДС). Как она повлияла на рынок?- Появление ПДС оживило рынок: за год появились новые фонды от других игроков рынка, а всего в программе сегодня участвуют 33 из 35 НПФ.Главным вызовом стало сверхбыстрое внедрение новой программы. За короткий срок необходимо было обеспечить надёжную технологическую инфраструктуру и высокий уровень клиентского сервиса. Сбер первым запустил ПДС на цифровых платформах и в собственной офисной сети, реализовал возможность перевода пенсионных накоплений в ПДС через Госключ.Государство последовательно усиливает привлекательность программы: срок софинансирования увеличен с 3 до 10 лет, обсуждаются налоговые льготы для работодателей, которые будут софинансировать ПДС сотрудников. Главный ожидаемый шаг — запуск семейного формата ПДС, который мы считаем важнейшим элементом формирующейся системы долгосрочных сбережений.- Мы видим рост интереса населения к фондовому рынку. Появился ли в этой отрасли в прошлом году свой ПДС или ДСЖ?- 2025 год стал периодом масштабной трансформации и для брокерской отрасли. Введена прогрессивная шкала налогообложения инвестдохода: прибыль до 2,4 млн рублей в год облагается по ставке 13%, а свыше этого порога — по ставке 15%. Это сделало особенно актуальными действующие налоговые льготы: трёхлетнюю, пятилетнюю и однолетнюю.Существенный импульс рынку дал запуск индивидуального инвестиционного счёта третьего типа (ИИС-3), который позволяет освободить от налога до 30 млн рублей дохода при сроке вложений от 5 лет, а также выводить дивиденды без потери права на льготу.С 2025 года повышен имущественный ценз для квалифицированных инвесторов с 6 до 12 млн рублей. В 2026 году должно произойти еще одно увеличение — до 24 млн рублей. Мы полагаем, что дальнейшее повышение избыточно. По нашим оценкам, такой шаг может сократить базу потенциальных квалифицированных инвесторов в шесть раз. Между тем, наш опыт показывает, что такие инвесторы быстро адаптируются, разумно управляют рисками и играют важную роль в развитии ликвидности рынка.- Какие результаты Сбер показывает по новым долгосрочным продуктам — ДСЖ, ПДС и ИИС-3?- С момента запуска уже оформлено более 1 тысячи. договоров ДСЖ на сумму 2,7 млрд рублей. Продукт востребован как среди массовых клиентов (около половины полисов оформлено на сумму менее 100 тысяч рублей), так и среди состоятельных инвесторов (около 80 клиентов вложили от 100 тысяч до 1 млн рублей, крупнейший договор — более 55 млн рублей). В ближайшее время планируется запуск новых фондов на базе открытых ПИФов и премиальных решений с налоговыми стимулами. По нашей оценке, у ДСЖ есть все шансы стать драйвером развития рынка страхования жизни при условии появления индивидуальных налоговых преференций.Программа долгосрочных сбережений за год стала полноценным инфраструктурным проектом. На конец мая почти 3,5 млн россиян оформили договор ПДС через СберНПФ, объём привлечённых средств достиг 230 млрд рублей. В целом по рынку действует почти 5 млн договоров и совокупные накопления составляют 356 млрд рублей.Интерес к ИИС-3 продолжает расти. Число таких счетов, которые были открыты у нас с начала этого года, достигло 98 тыс. Суммарно в СберИнвестициях было открыто уже более 400 тыс. ИИС-3. Доля Сбера на рынке по итогам первого квартала - около 40%. Объём вложений также динамично увеличивается: в первом квартале 2025 года чистый приток средств на ИИС- превысил 13,5 млрд рублей — в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.- Какие еще продукты востребованы у клиентов сегодня и почему?- Мы видим устойчивый интерес к программам накопительного страхования жизни. В условиях высокой ключевой ставки такие продукты становятся не только инструментом защиты, но и долгосрочного финансового планирования — с доходностью, сравнимой с депозитами, и встроенной страховой защитой.Традиционно высоким остаётся спрос на рисковые страховые программы. Сегодня в рамках кредитного и ипотечного страхования через СберСтрахование жизни защищают себя почти 11 млн заёмщиков.Инвестиционные решения также демонстрируют сильную динамику. Мы наблюдаем активное возвращение интереса к фондам облигаций: в ожидании снижения ключевой ставки клиенты переориентируются с фондов денежного рынка на более доходные инструменты. Это отражается в росте привлечений, особенно в розничных ПИФах генерального партнёра Сбера — управляющей компании "Первая".Растёт интерес к pre-IPO инвестициям. Мы уже реализовали первый проект с коллегами из УК "Первая" и в 2025 году значительно расширим это направление. Потенциал здесь — огромный: от развития инвестиционной культуры до поддержки роста российского частного бизнеса.И еще одно направление, которое стоит отметить — закрытые паевые фонды недвижимости, которые клиентам Сбера предлагает управляющая компания "Современные фонды недвижимости". Мы снизили порог входа для неквалифицированных инвесторов в три раза. Сейчас число пайщиков уже превысило 100 тысяч. Люди выбирают понятные и стабильные инструменты, а вложения в логистические и складские объекты под арендатора становятся отличным примером такого подхода.- Как вы оцениваете уровень выплат по страхованию жизни и его влияние на доверие клиентов? Какие шаги предпринимаете для формирования культуры добросовестного страхования?- С начала года СберСтрахование жизни оказала финансовую поддержку 56 тысячам человек, выплатив 10,4 млрд рублей. В целом, объём выплат по страхованию жизни продолжает расти вместе с масштабом бизнеса: только за первый квартал 2025 года на долю компании пришлось 64% всех выплат по страхованию жизни в стране. По кредитному и ипотечному страхованию наша доля выплат — более 90% рынка.Рост выплат отражает не только увеличение портфеля, но и нашу позицию: страхование должно быть реальной опорой в сложные периоды жизни. Мы стремимся, чтобы страховой полис перестал восприниматься как формальность, а стал полноценным финансовым инструментом защиты семьи.К сожалению, на рынке остаются продукты, создающие лишь иллюзию безопасности. Это подрывает доверие ко всей отрасли. Мы убеждены: каждый договор страхования должен давать человеку уверенность в том, что в трудный момент он получит помощь. Это наша этическая и профессиональная ответственность как лидера рынка.Отдельно отмечу работу в приграничных территориях. Более 1300 объектов в районах Курской области, куда пока нет доступа, застрахованы в нашей дочерней компании СберСтрахование. В основном это частные дома. На сегодняшний день поступило почти 750 заявлений, более 500 из них уже урегулировано.- Страховщики Сбера неоднократно заявляли о фокусе на существенном сокращении сроков выплат. Каких результатов удалось достичь сейчас?- За последние полтора года СберСтрахование жизни сократила сроки выплат с 30 до 5 календарных дней. За такое время мы уже урегулируем 9 из 10 страховых случаев. А с июня по ряду страховых случаев мы платим уже за 5 минут. Наша цель к концу года — урегулировать 20% всех убытков именно в таком формате. Один из первых примеров — выплата клиентке из Владивостока: после подачи заявления на сайте она получила 234 тысячи рублей через 5 минут. Такие выплаты уже доступны по рискам временной нетрудоспособности и ухода из жизни, но мы расширим этот опыт и на другие продукты.СберСтрахование выплачивает компенсацию по полисам "Сбереги финансы" в течение получаса после подачи заявления через "СберБанк Онлайн". Сейчас мы тестируем ускоренные выплаты по полисам защиты от травм и страхования жилья. В корпоративном страховании мы перечисляем выплату до 100 млн рублей максимум за 10 минут после принятия решения о выплате.Наша цель — сделать быстрые и прозрачные выплаты новым стандартом для страхового рынка, чтобы люди могли рассчитывать на реальную поддержку тогда, когда это действительно важно.- Как вы оцениваете роль Сбера в трансформации рынков и формировании новой инфраструктуры сбережений в стране?- Сбер уже давно — не просто финансовый институт, а экосистема, которая формирует новые стандарты рынка и делает сложные финансовые инструменты доступными миллионам людей. В каждой из сфер — от брокерского обслуживания до долгосрочных накоплений и страхования — мы видим свою миссию в том, чтобы создавать инфраструктуру будущего.Сегодня люди ожидают не только надёжности и доходности — они ждут бесшовного цифрового опыта, качественного и быстрого клиентского сервиса, прозрачности. Мы отвечаем на этот запрос не просто сервисами, а подходом, в основе которого — данные, технологии и человеческое доверие.Сбер, как институт развития, берёт на себя лидерство в тех зонах, где ещё нет зрелой конкуренции или где нужны системные сдвиги. Мы убеждены, что развитие — это не только рост показателей, но и вклад в устойчивость экономики, благополучие семей, рост доверия к финансовой системе. Именно такую роль мы и продолжаем играть.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сбербанк, руслан вестеровский, сберстрахование жизни