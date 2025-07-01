https://1prime.ru/20250701/shtraf-859070130.html
ТПП предложила пересмотреть размеры штрафов для бизнеса по ряду статей КоАП
ТПП предложила пересмотреть размеры штрафов для бизнеса по ряду статей КоАП - 01.07.2025, ПРАЙМ
ТПП предложила пересмотреть размеры штрафов для бизнеса по ряду статей КоАП
Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ по запросу комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" направила предложения о пересмотре... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:33+0300
2025-07-01T15:33+0300
2025-07-01T15:33+0300
бизнес
россия
сергей катырин
госсовет
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ по запросу комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" направила предложения о пересмотре размера ряда административных штрафов для предпринимателей, сообщил РИА Новости президент палаты Сергей Катырин. "Большое число предпринимателей, в том числе малого и среднего бизнеса, нередко сталкиваются с несправедливыми размерами назначаемых им штрафов за некоторые правонарушения, которые не столь значительны по сути, но достаточно ощутимы для бизнеса. В ряде случаев выплата таких штрафов влечет приостановление или прекращение предпринимательской деятельности. Поэтому предложили комиссии Госсовета рассмотреть возможность снизить размеры штрафов по некоторым статьям КоАП", – сказал он. По его словам, в бизнес-сообществе считают, что штраф в 100% от суммы расчета с покупателем по двум статьям КоАП не соответствует степени общественной опасности. Это - статья 14.5 "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники" и статья 14.8 "Нарушение иных прав потребителей". Снизить размер штрафов и пересмотреть подход к назначению наказания, добавил он, также предложено по статьям 18.8 "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ" и 18.15 "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства". "Применение данных штрафов для работодателей (до 1 миллиона рублей за каждого) за прием иностранца без патента на работу влечет за собой значительные убытки", – объяснил Катырин. При этом в большинстве случаев такие нарушения совершаются без умысла в связи с установленным порядком получения разрешения на работу, который не позволяет своевременно оформить патент, заключил глава ТПП РФ.
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бизнес, россия, сергей катырин, госсовет
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Катырин, Госсовет
ТПП предложила пересмотреть размеры штрафов для бизнеса по ряду статей КоАП
ТПП предложила пересмотреть размеры штрафов для бизнеса по ряду статей КоАП
МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ по запросу комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" направила предложения о пересмотре размера ряда административных штрафов для предпринимателей, сообщил РИА Новости президент палаты Сергей Катырин.
"Большое число предпринимателей, в том числе малого и среднего бизнеса, нередко сталкиваются с несправедливыми размерами назначаемых им штрафов за некоторые правонарушения, которые не столь значительны по сути, но достаточно ощутимы для бизнеса. В ряде случаев выплата таких штрафов влечет приостановление или прекращение предпринимательской деятельности. Поэтому предложили комиссии Госсовета рассмотреть возможность снизить размеры штрафов по некоторым статьям КоАП", – сказал он.
По его словам, в бизнес-сообществе считают, что штраф в 100% от суммы расчета с покупателем по двум статьям КоАП не соответствует степени общественной опасности. Это - статья 14.5 "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники" и статья 14.8 "Нарушение иных прав потребителей".
Снизить размер штрафов и пересмотреть подход к назначению наказания, добавил он, также предложено по статьям 18.8 "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ" и 18.15 "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства".
"Применение данных штрафов для работодателей (до 1 миллиона рублей за каждого) за прием иностранца без патента на работу влечет за собой значительные убытки", – объяснил Катырин.
При этом в большинстве случаев такие нарушения совершаются без умысла в связи с установленным порядком получения разрешения на работу, который не позволяет своевременно оформить патент, заключил глава ТПП РФ.
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