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ТПП предложила пересмотреть размеры штрафов для бизнеса по ряду статей КоАП - 01.07.2025, ПРАЙМ
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ТПП предложила пересмотреть размеры штрафов для бизнеса по ряду статей КоАП
ТПП предложила пересмотреть размеры штрафов для бизнеса по ряду статей КоАП - 01.07.2025, ПРАЙМ
ТПП предложила пересмотреть размеры штрафов для бизнеса по ряду статей КоАП
Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ по запросу комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" направила предложения о пересмотре... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:33+0300
2025-07-01T15:33+0300
бизнес
россия
сергей катырин
госсовет
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ по запросу комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" направила предложения о пересмотре размера ряда административных штрафов для предпринимателей, сообщил РИА Новости президент палаты Сергей Катырин. "Большое число предпринимателей, в том числе малого и среднего бизнеса, нередко сталкиваются с несправедливыми размерами назначаемых им штрафов за некоторые правонарушения, которые не столь значительны по сути, но достаточно ощутимы для бизнеса. В ряде случаев выплата таких штрафов влечет приостановление или прекращение предпринимательской деятельности. Поэтому предложили комиссии Госсовета рассмотреть возможность снизить размеры штрафов по некоторым статьям КоАП", – сказал он. По его словам, в бизнес-сообществе считают, что штраф в 100% от суммы расчета с покупателем по двум статьям КоАП не соответствует степени общественной опасности. Это - статья 14.5 "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники" и статья 14.8 "Нарушение иных прав потребителей". Снизить размер штрафов и пересмотреть подход к назначению наказания, добавил он, также предложено по статьям 18.8 "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ" и 18.15 "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства". "Применение данных штрафов для работодателей (до 1 миллиона рублей за каждого) за прием иностранца без патента на работу влечет за собой значительные убытки", – объяснил Катырин. При этом в большинстве случаев такие нарушения совершаются без умысла в связи с установленным порядком получения разрешения на работу, который не позволяет своевременно оформить патент, заключил глава ТПП РФ.
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бизнес, россия, сергей катырин, госсовет
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Катырин, Госсовет
15:33 01.07.2025
 
ТПП предложила пересмотреть размеры штрафов для бизнеса по ряду статей КоАП

ТПП предложила пересмотреть размеры штрафов для бизнеса по ряду статей КоАП

© РИА Новости . Яков Андреев!Работа за компьютером. Архивное фото.
!Работа за компьютером. Архивное фото. - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ по запросу комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" направила предложения о пересмотре размера ряда административных штрафов для предпринимателей, сообщил РИА Новости президент палаты Сергей Катырин.
"Большое число предпринимателей, в том числе малого и среднего бизнеса, нередко сталкиваются с несправедливыми размерами назначаемых им штрафов за некоторые правонарушения, которые не столь значительны по сути, но достаточно ощутимы для бизнеса. В ряде случаев выплата таких штрафов влечет приостановление или прекращение предпринимательской деятельности. Поэтому предложили комиссии Госсовета рассмотреть возможность снизить размеры штрафов по некоторым статьям КоАП", – сказал он.
По его словам, в бизнес-сообществе считают, что штраф в 100% от суммы расчета с покупателем по двум статьям КоАП не соответствует степени общественной опасности. Это - статья 14.5 "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники" и статья 14.8 "Нарушение иных прав потребителей".
Снизить размер штрафов и пересмотреть подход к назначению наказания, добавил он, также предложено по статьям 18.8 "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ" и 18.15 "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства".
"Применение данных штрафов для работодателей (до 1 миллиона рублей за каждого) за прием иностранца без патента на работу влечет за собой значительные убытки", – объяснил Катырин.
При этом в большинстве случаев такие нарушения совершаются без умысла в связи с установленным порядком получения разрешения на работу, который не позволяет своевременно оформить патент, заключил глава ТПП РФ.
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БизнесРОССИЯСергей КатыринГоссовет
 
 
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