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Швеция перераспределит финансирование на оказание помощи Украине - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Швеция перераспределит финансирование на оказание помощи Украине
Швеция перераспределит финансирование на оказание помощи Украине - 01.07.2025, ПРАЙМ
Швеция перераспределит финансирование на оказание помощи Украине
Шведские власти перераспределят финансирование на оказание помощи другим государствам, в частности закроют ряд программ в целях развития с Афганистаном,... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T16:06+0300
2025-07-01T16:06+0300
энергетика
мировая экономика
общество
украина
афганистан
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Шведские власти перераспределят финансирование на оказание помощи другим государствам, в частности закроют ряд программ в целях развития с Афганистаном, странами Азии и Океании, чтобы направить дополнительные 180 миллионов долларов Украине, сообщает во вторник МИД королевства. "Правительство сейчас создает условия для увеличения помощи Украине… путем перераспределения приоритетов в рамках географической и тематической помощи. Таким образом, на 2025 год будет выделено почти 1,7 миллиарда шведских крон (180 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении министерства. Для реализации этой задачи правительство, в частности, начнет поэтапное прекращение программ сотрудничества в целях развития с Афганистаном, а также странами Азии и Океании, уточняет МИД. Шведский министр обороны Пол Йонсон 31 марта анонсировал крупнейший с 2022 года пакет военной помощи Украине на 1,6 миллиарда долларов. Посол России в Швеции Сергей Беляев 28 мая рассказал в интервью РИА Новости, что королевство с начала российской специальной военной операции поставила Украине "серьезные" типы вооружений на 8,2 миллиарда долларов, среди них: самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), БТР, БМП, танки, артиллерийские системы, боевые катера.
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мировая экономика, общество , украина, афганистан, азия, сергей лавров, мид, нато
Энергетика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, АФГАНИСТАН, АЗИЯ, Сергей Лавров, МИД, НАТО
16:06 01.07.2025
 
Швеция перераспределит финансирование на оказание помощи Украине

Швеция направит Киеву $180 миллионов за счет урезания помощи другим странам

© Unsplash/Ryan Faulkner-HoggФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Шведские власти перераспределят финансирование на оказание помощи другим государствам, в частности закроют ряд программ в целях развития с Афганистаном, странами Азии и Океании, чтобы направить дополнительные 180 миллионов долларов Украине, сообщает во вторник МИД королевства.
"Правительство сейчас создает условия для увеличения помощи Украине… путем перераспределения приоритетов в рамках географической и тематической помощи. Таким образом, на 2025 год будет выделено почти 1,7 миллиарда шведских крон (180 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении министерства.
Для реализации этой задачи правительство, в частности, начнет поэтапное прекращение программ сотрудничества в целях развития с Афганистаном, а также странами Азии и Океании, уточняет МИД.
Шведский министр обороны Пол Йонсон 31 марта анонсировал крупнейший с 2022 года пакет военной помощи Украине на 1,6 миллиарда долларов. Посол России в Швеции Сергей Беляев 28 мая рассказал в интервью РИА Новости, что королевство с начала российской специальной военной операции поставила Украине "серьезные" типы вооружений на 8,2 миллиарда долларов, среди них: самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), БТР, БМП, танки, артиллерийские системы, боевые катера.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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ЭнергетикаМировая экономикаОбществоУКРАИНААФГАНИСТАНАЗИЯСергей ЛавровМИДНАТО
 
 
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