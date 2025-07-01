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В Кремле прокомментировали решение Трампа снять санкции с Сирии - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250701/siriya-859063652.html
В Кремле прокомментировали решение Трампа снять санкции с Сирии
В Кремле прокомментировали решение Трампа снять санкции с Сирии - 01.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали решение Трампа снять санкции с Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Дональда Трампа снять санкции с Сирии, заявил, что это суверенное дело Америки. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:27+0300
2025-07-01T13:27+0300
экономика
мировая экономика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Дональда Трампа снять санкции с Сирии, заявил, что это суверенное дело Америки. "Конечно же, в данном случае, что касается решения администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по Сирии, это суверенное дело Америки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле смотрят на решение Трампа. Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам заседания глав МИД ЕС сообщила о решении министров снять экономические санкции с Сирии, чтобы "помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию". Это решение последовало за объявлением президента США Дональда Трампа, который в ходе ближневосточного турне также пообещал снять санкции с Дамаска. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода. Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторах. Также был снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС тогда пообещали продолжить оценку других санкций и их возможную отмену.
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мировая экономика, россия, сирия, сша, дамаск, дональд трамп, дмитрий песков, башар асад, ес, мид
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, СИРИЯ, США, Дамаск, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Башар Асад, ЕС, МИД
13:27 01.07.2025
 
В Кремле прокомментировали решение Трампа снять санкции с Сирии

Песков назвал решение Трампа снять санкции с Сирии суверенным делом США

© CC BY 2.0 / Joel BombardierСирия
Сирия - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© CC BY 2.0 / Joel Bombardier
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Дональда Трампа снять санкции с Сирии, заявил, что это суверенное дело Америки.
"Конечно же, в данном случае, что касается решения администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по Сирии, это суверенное дело Америки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле смотрят на решение Трампа.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам заседания глав МИД ЕС сообщила о решении министров снять экономические санкции с Сирии, чтобы "помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию". Это решение последовало за объявлением президента США Дональда Трампа, который в ходе ближневосточного турне также пообещал снять санкции с Дамаска.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторах. Также был снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС тогда пообещали продолжить оценку других санкций и их возможную отмену.
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Трамп снял санкции с Сирии
Вчера, 23:22
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСИРИЯСШАДамаскДональд ТрампДмитрий ПесковБашар АсадЕСМИД
 
 
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