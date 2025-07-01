https://1prime.ru/20250701/siriya-859063652.html
В Кремле прокомментировали решение Трампа снять санкции с Сирии
В Кремле прокомментировали решение Трампа снять санкции с Сирии - 01.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали решение Трампа снять санкции с Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Дональда Трампа снять санкции с Сирии, заявил, что это суверенное дело Америки. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:27+0300
2025-07-01T13:27+0300
2025-07-01T13:27+0300
экономика
мировая экономика
россия
сирия
сша
дамаск
дональд трамп
дмитрий песков
башар асад
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/03/841970391_0:77:1544:946_1920x0_80_0_0_56e90b125c1ff5d9337319365bc633fe.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Дональда Трампа снять санкции с Сирии, заявил, что это суверенное дело Америки. "Конечно же, в данном случае, что касается решения администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по Сирии, это суверенное дело Америки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле смотрят на решение Трампа. Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам заседания глав МИД ЕС сообщила о решении министров снять экономические санкции с Сирии, чтобы "помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию". Это решение последовало за объявлением президента США Дональда Трампа, который в ходе ближневосточного турне также пообещал снять санкции с Дамаска. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода. Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторах. Также был снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС тогда пообещали продолжить оценку других санкций и их возможную отмену.
https://1prime.ru/20250630/siriya-859043178.html
сирия
сша
дамаск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/03/841970391_90:0:1455:1024_1920x0_80_0_0_6e9ffd8bf1fedf36f22c07579ae79ae8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сирия, сша, дамаск, дональд трамп, дмитрий песков, башар асад, ес, мид
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, СИРИЯ, США, Дамаск, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Башар Асад, ЕС, МИД
В Кремле прокомментировали решение Трампа снять санкции с Сирии
Песков назвал решение Трампа снять санкции с Сирии суверенным делом США
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Дональда Трампа снять санкции с Сирии, заявил, что это суверенное дело Америки.
"Конечно же, в данном случае, что касается решения администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по Сирии, это суверенное дело Америки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле смотрят на решение Трампа.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам заседания глав МИД ЕС сообщила о решении министров снять экономические санкции с Сирии, чтобы "помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию". Это решение последовало за объявлением президента США Дональда Трампа, который в ходе ближневосточного турне также пообещал снять санкции с Дамаска.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторах. Также был снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС тогда пообещали продолжить оценку других санкций и их возможную отмену.
Трамп снял санкции с Сирии