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"Проблем нет": в Британии резко высказались о ситуации на Украине

"Проблем нет": в Британии резко высказались о ситуации на Украине - 01.07.2025, ПРАЙМ

"Проблем нет": в Британии резко высказались о ситуации на Украине

Евросоюз не в силах предотвратить крах Украины из-за отсутствия вменяемого плана. Таким мнением на Youtube поделился британский геополитический аналитик... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T08:24+0300

2025-07-01T08:24+0300

2025-07-01T08:24+0300

политика

украина

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великобритания

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Евросоюз не в силах предотвратить крах Украины из-за отсутствия вменяемого плана. Таким мнением на Youtube поделился британский геополитический аналитик Александр Меркурис."Коллапс уже начался на Украине, и тут уже Европа ничего не может сделать. У нее нет ни внятного экономического плана, ни дипломатической стратегии. Они словно застыли в ступоре. Интересно, что у России таких проблем нет", — подчеркнул эксперт.По мнению Меркуриса, ситуация на Украине набирает обороты, однако Киев и его союзники в ЕС предпочитают молчать под натиском России. Кроме того, никто не знает, какие именно шаги предпринимают на Западе, чтобы помочь украинской стороне, резюмировал он.Ранее глава государства Владимир Путин в рамках саммита Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Россия стремится завершить специальную военную операцию с нужным Москве результатом.

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украина, россия, великобритания