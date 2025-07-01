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"Проблем нет": в Британии резко высказались о ситуации на Украине
"Проблем нет": в Британии резко высказались о ситуации на Украине - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Проблем нет": в Британии резко высказались о ситуации на Украине
Евросоюз не в силах предотвратить крах Украины из-за отсутствия вменяемого плана. Таким мнением на Youtube поделился британский геополитический аналитик... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T08:24+0300
2025-07-01T08:24+0300
2025-07-01T08:24+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Евросоюз не в силах предотвратить крах Украины из-за отсутствия вменяемого плана. Таким мнением на Youtube поделился британский геополитический аналитик Александр Меркурис."Коллапс уже начался на Украине, и тут уже Европа ничего не может сделать. У нее нет ни внятного экономического плана, ни дипломатической стратегии. Они словно застыли в ступоре. Интересно, что у России таких проблем нет", — подчеркнул эксперт.По мнению Меркуриса, ситуация на Украине набирает обороты, однако Киев и его союзники в ЕС предпочитают молчать под натиском России. Кроме того, никто не знает, какие именно шаги предпринимают на Западе, чтобы помочь украинской стороне, резюмировал он.Ранее глава государства Владимир Путин в рамках саммита Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Россия стремится завершить специальную военную операцию с нужным Москве результатом.
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Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Проблем нет": в Британии резко высказались о ситуации на Украине
Меркурис: Украина и ЕС застыли в ступоре под натиском Москвы
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
Евросоюз не в силах предотвратить крах Украины из-за отсутствия вменяемого плана. Таким мнением на Youtube
поделился британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Коллапс уже начался на Украине, и тут уже Европа ничего не может сделать. У нее нет ни внятного экономического плана, ни дипломатической стратегии. Они словно застыли в ступоре. Интересно, что у России таких проблем нет", — подчеркнул эксперт.
По мнению Меркуриса, ситуация на Украине набирает обороты, однако Киев и его союзники в ЕС предпочитают молчать под натиском России. Кроме того, никто не знает, какие именно шаги предпринимают на Западе, чтобы помочь украинской стороне, резюмировал он.
Ранее глава государства Владимир Путин в рамках саммита Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Россия стремится завершить специальную военную операцию с нужным Москве результатом.
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