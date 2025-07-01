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СМИ: США стремятся к поэтапному заключению сделок по пошлинам к 9 июля

СМИ: США стремятся к поэтапному заключению сделок по пошлинам к 9 июля - 01.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: США стремятся к поэтапному заключению сделок по пошлинам к 9 июля

Американские чиновники стремятся к поэтапному заключению договоров по пошлинам с ключевыми партнерами к 9 июля, сообщает американская газеты Financial Times со... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T08:09+0300

2025-07-01T08:09+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Американские чиновники стремятся к поэтапному заключению договоров по пошлинам с ключевыми партнерами к 9 июля, сообщает американская газеты Financial Times со ссылкой на источники. "Американские чиновники стремятся к поэтапному заключению сделок с наиболее вовлеченными странами, так как они стремятся найти компромисс к 9 июля, когда (президент США Дональд - ред.) Трамп поклялся вновь ввести самые жесткие пошлины", - пишет газета со ссылкой на четыре источника, знакомых с переговорами. По данным источников, существует неопределенность относительно того, будет ли Трамп придерживаться своего графика дедлайна по введению новых импортных пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, financial times