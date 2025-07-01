Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ФРГ профинансирует производство БПЛА большой дальности для Украины - 01.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250701/smi-859073222.html
СМИ: ФРГ профинансирует производство БПЛА большой дальности для Украины
СМИ: ФРГ профинансирует производство БПЛА большой дальности для Украины - 01.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: ФРГ профинансирует производство БПЛА большой дальности для Украины
Правительство ФРГ подписало договор о финансировании производства более 500 беспилотников с дальностью действия до 1200 километров для Украины, сообщает издание | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T17:02+0300
2025-07-01T17:02+0300
вооружения
мировая экономика
украина
германия
запад
фридрих мерц
владимир зеленский
сергей лавров
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Правительство ФРГ подписало договор о финансировании производства более 500 беспилотников с дальностью действия до 1200 километров для Украины, сообщает издание Welt со ссылкой на источники в силовых структурах. В мае канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Позднее газета Welt сообщила, что ФРГ профинансирует украинские беспилотники большой дальности. "Представители правительства ФРГ подписали первый договор о финансировании оружия большой дальности для Украины. Речь идет о более чем 500 беспилотниках большой дальности типа Антонов-196 (АН-196)", - говорится в статье. По информации издания, беспилотники будут готовы к применению в ближайшие месяцы. Уточняется, что эти БПЛА могут нести до 50 килограммов взрывчатого вещества, а их максимальная дальность полета составляет 1,2 тысячи километров. Представитель немецкого минобороны подтвердил, что Германия взяла на себя финансирование производства оружия большой дальности на Украине, но отказался называть конкретный тип вооружений, чтобы не "позволить сделать выводы о боеспособности украинской армии", пишет Welt. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250626/ranenie-858941343.html
украина
германия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, германия, запад, фридрих мерц, владимир зеленский, сергей лавров, нато, мид рф
Вооружения, Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
17:02 01.07.2025
 
СМИ: ФРГ профинансирует производство БПЛА большой дальности для Украины

Welt: Германия профинансирует производство более 500 БПЛА большой дальности для Украины

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Правительство ФРГ подписало договор о финансировании производства более 500 беспилотников с дальностью действия до 1200 километров для Украины, сообщает издание Welt со ссылкой на источники в силовых структурах.
В мае канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Позднее газета Welt сообщила, что ФРГ профинансирует украинские беспилотники большой дальности.
"Представители правительства ФРГ подписали первый договор о финансировании оружия большой дальности для Украины. Речь идет о более чем 500 беспилотниках большой дальности типа Антонов-196 (АН-196)", - говорится в статье.
По информации издания, беспилотники будут готовы к применению в ближайшие месяцы. Уточняется, что эти БПЛА могут нести до 50 килограммов взрывчатого вещества, а их максимальная дальность полета составляет 1,2 тысячи километров.
Представитель немецкого минобороны подтвердил, что Германия взяла на себя финансирование производства оружия большой дальности на Украине, но отказался называть конкретный тип вооружений, чтобы не "позволить сделать выводы о боеспособности украинской армии", пишет Welt.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Работник китайского телеканала получил ранение при атаке БПЛА, передают СМИ
26 июня, 18:27
 
ВооруженияМировая экономикаУКРАИНАГЕРМАНИЯЗАПАДФридрих МерцВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала