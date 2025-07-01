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СМИ: ФРГ профинансирует производство БПЛА большой дальности для Украины
СМИ: ФРГ профинансирует производство БПЛА большой дальности для Украины - 01.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: ФРГ профинансирует производство БПЛА большой дальности для Украины
Правительство ФРГ подписало договор о финансировании производства более 500 беспилотников с дальностью действия до 1200 километров для Украины, сообщает издание | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T17:02+0300
2025-07-01T17:02+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Правительство ФРГ подписало договор о финансировании производства более 500 беспилотников с дальностью действия до 1200 километров для Украины, сообщает издание Welt со ссылкой на источники в силовых структурах. В мае канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Позднее газета Welt сообщила, что ФРГ профинансирует украинские беспилотники большой дальности. "Представители правительства ФРГ подписали первый договор о финансировании оружия большой дальности для Украины. Речь идет о более чем 500 беспилотниках большой дальности типа Антонов-196 (АН-196)", - говорится в статье. По информации издания, беспилотники будут готовы к применению в ближайшие месяцы. Уточняется, что эти БПЛА могут нести до 50 килограммов взрывчатого вещества, а их максимальная дальность полета составляет 1,2 тысячи километров. Представитель немецкого минобороны подтвердил, что Германия взяла на себя финансирование производства оружия большой дальности на Украине, но отказался называть конкретный тип вооружений, чтобы не "позволить сделать выводы о боеспособности украинской армии", пишет Welt. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, германия, запад, фридрих мерц, владимир зеленский, сергей лавров, нато, мид рф
Вооружения, Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
СМИ: ФРГ профинансирует производство БПЛА большой дальности для Украины
Welt: Германия профинансирует производство более 500 БПЛА большой дальности для Украины
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Правительство ФРГ подписало договор о финансировании производства более 500 беспилотников с дальностью действия до 1200 километров для Украины, сообщает издание Welt со ссылкой на источники в силовых структурах.
В мае канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Позднее газета Welt сообщила, что ФРГ профинансирует украинские беспилотники большой дальности.
"Представители правительства ФРГ подписали первый договор о финансировании оружия большой дальности для Украины. Речь идет о более чем 500 беспилотниках большой дальности типа Антонов-196 (АН-196)", - говорится в статье.
По информации издания, беспилотники будут готовы к применению в ближайшие месяцы. Уточняется, что эти БПЛА могут нести до 50 килограммов взрывчатого вещества, а их максимальная дальность полета составляет 1,2 тысячи километров.
Представитель немецкого минобороны подтвердил, что Германия взяла на себя финансирование производства оружия большой дальности на Украине, но отказался называть конкретный тип вооружений, чтобы не "позволить сделать выводы о боеспособности украинской армии", пишет Welt.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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