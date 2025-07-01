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Трамп посоветовал Маску не играть с ним в игры

Трамп посоветовал Маску не играть с ним в игры - 01.07.2025, ПРАЙМ

Трамп посоветовал Маску не играть с ним в игры

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным для миллиардера Илона Маска вступать с ним в публичную перепалку, которая могла бы повлиять на | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T18:33+0300

2025-07-01T18:33+0300

2025-07-01T18:33+0300

политика

сша

дональд трамп

илон маск

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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным для миллиардера Илона Маска вступать с ним в публичную перепалку, которая могла бы повлиять на успех законопроекта о снижении налогов и сокращении государственных расходов. "Я не думаю, что ему стоит играть со мной в такие игры", - сказал Трамп журналистам по прибытии во Флориду, отвечая на вопрос, не может ли его конфликт с Маском осложнить принятие законопроекта в конгрессе США. Американский лидер также добавил, что данный вопрос может быть рассмотрен департаментом государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), а США "смогут сэкономить целое состояние" благодаря принятым в отношении Маска мерам. Во вторник Трамп написал в соцсети Truth Social, что без запусков ракет, спутников, производства электрокаров США "сэкономили бы состояние", и предложил DOGE, который ранее возглавлял предприниматель, проверить его дела. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.

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сша, дональд трамп, илон маск