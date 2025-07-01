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Shell отгрузила первую партию СПГ с завода в Канаде

Shell отгрузила первую партию СПГ с завода в Канаде - 01.07.2025, ПРАЙМ

Shell отгрузила первую партию СПГ с завода в Канаде

Shell Canada Energy, дочерняя компания Shell plc, объявила об отгрузке первой партии сжиженного природного газа (СПГ) с завода LNG Canada, расположенного на... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T09:48+0300

2025-07-01T09:48+0300

2025-07-01T09:48+0300

энергетика

газ

канада

shell

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Shell Canada Energy, дочерняя компания Shell plc, объявила об отгрузке первой партии сжиженного природного газа (СПГ) с завода LNG Canada, расположенного на западном побережье Канады. "Shell Canada Energy, дочерняя компания Shell plc ("Shell"), объявила, что первая партия сжиженного природного газа (СПГ) покинула завод LNG Canada на западном побережье Канады. Shell владеет крупнейшей рабочей долей в этом совместном предприятии - 40%", - говорится в релизе компании. Завод, расположенный в Китимате (провинция Британская Колумбия), будет экспортировать СПГ с двух линий с совокупной мощностью в 14 миллионов тонн в год, отмечается в релизе. Расположение LNG Canada на тихоокеанском побережье обеспечивает конкурентное преимущество: доступ к ресурсам газа в Британской Колумбии и прямой выход на азиатские рынки, сообщает компания. СПГ - менее углеродоемкая альтернатива углю, дополняющая возобновляемые источники энергии, выработка которых зависит от погодных условий. Поэтому по мере того, как азиатские рынки отказываются от угольной генерации, экспорт СПГ из Канады приобретает стратегическое значение для реализации цели по глобальному сокращению выбросов, объясняет Shell. Согласно опубликованному ранее компанией прогнозу Shell LNG Outlook 2025, мировой спрос на СПГ к 2040 году вырастет примерно на 60%, в основном за счет экономического роста в Азии. "Мы ожидаем, что поставки СПГ станут крупнейшим вкладом Shell в осуществление энергетического перехода в течение следующего десятилетия, и такие проекты, как LNG Canada, позиционируют наш портфель для достижения этого", - подчеркнул руководитель Shell по направлению Integrated Gas Седерик Кремерс (Cederic Cremers). Реализация проекта LNG Canada происходит совместно с местными сообществами и коренными народами Канады. Компания ожидает, что деятельность будет способствовать экономическому развитию Британской Колумбии.

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газ, канада, shell